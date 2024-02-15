خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 “هنــــا” بالاسم فقط

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول تشهد منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث إقبالًا متزايدًا حول البحث عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول، وفقًا لمصادر رسمية من وزارة التربية العراقية، فإن عمليات التصحيح والتدقيق قد اكتملت في جميع مدارس البلاد، وبالتالي أصبحتنتائج السادس الابتدائي الدور الأول متاحة الآن لجميع الطلاب وأولياء الأمور في جميع المحافظات العراقية.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024

تفيد معلومات وزارة التربية والتعليم العراقية أن نسبة النجاح في نتائج السادس الابتدائي الدور الأول تجاوزت الـ 80%، ويعتبر هذا التحصيل العلمي الرائع إشارة إيجابية تعكس نجاح النظام التعليمي الذي تم الإعلان عنه في بداية العام الحالي. وفقًا للمسؤولين في الوزارة، وكان من المقرر أن تظهر النتائج في بداية شهر يوليو لعام 2024 ، وتأتي هذه النتائج كتأكيد على جودة العمل التربوي المقدم.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية يوم الاثنين الماضي، الموافق 13 من فبراير، أن نتائج الصف السادس الابتدائي 2024الدور الثالث ستعلن يوم الخميس الموافق 15 من فبراير 2024، ويتم نشر هذه النتائج عبر المواقع الرسمية، بما في ذلك موقع “نتائجنا“، لتكون متاحة للطلاب وأولياء الأمور بشكل سريع وفعّال.

طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي

ستكون عملية الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الثالث سهلة وفعّالة، ويمكن اتباع الخطوات التالية: