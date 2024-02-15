ماككـو اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية mosla.gov| اسماء المشمولين pdf

إن البحث لم يتوقف عن اسماء الرعاية الاجتماعية من قبل المواطنين العراقيين الذين أتاحت لهم حكومتهم فرصة أن يحصلوا على أموال دعم الرعاية الاجتماعية المقدم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، لكي تساند جميع مواطنيها الذين هم في حاجة لمن يقدرهم ويقدم لهم حياة كريمة، لذلك وجدنا أن هناك الكثير من الأشخاص يتساءلون حول المستندات المطلوبة للقبول في الدعم من ناحية، وكذلك هناك من يتساءل حول كيفية الاستعلام عن قوائم المشمولين من ناحية أخرى.

اسماء الرعاية الاجتماعية

مما لا شك فيه أنه على الرغم من وجود حالة من حالات عدم الاستقرار في جميع جوانب الحياة تأثرا بحالة الاقتصاد الذي يمر بحالة من التذبذب في العالم أجمع، إلا أننا وجدنا أن الحكومة العراقية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد أولت اهتماما للمواطنين الذين لا يجدون أموالا تكفيهم لسد احتياجاتهم الأساسية، ومنها فقد أعلنت عن وجود دعم الرعاية الاجتماعية لمساعدة هؤلاء الأشخاص.

ومن هنا وجدنا أن البحث حول الأوراق والمستندات المطلوبة للقبول في الدعم تشكل مساحة بحثية كبيرة بالتزامن مع البحث عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، على أن تتلخص المستندات المطلوبة فيما يلي

ضرورة تقديم صورة من الهوية الوطنية وتكون سارية بالفعل.

وجود وثائق الولادة لجميع أفراد أسرة المتقدم.

كذلك وجود المستندات التي توضح مكان سكن المواطن الراغب في التقديم على الدعم.

وجود وثائق توضح الدخل الشهري الخاص بالمواطن المتقدم على هذا الدعم، إن وجد.

كيفية تنزيل قوائم اسماء الرعاية الاجتماعية

إذا كنت ممن يحملون الجنسية العراقية وترغب في أن تكون ضمن المستفيدين دعم الرعاية الاجتماعية فإنه لا بد من استيفاء كافة الشروط وكذلك الأوراق المطلوبة حتى تكون ضمن المشمولين، بالإضافة إلى أننا وجدنا أنه لا بد من أن نعلن لحضراتكم الخطوات التي لا بد من اتباعها بشكل مرتب حتى تتمكن من الاطلاع على اسماء الرعاية الاجتماعية، وإليكم الخطوات التالية