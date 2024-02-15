توه ظهرت .. نتائج السادس الابتدائي التمهيدي للعام 2024 عموم المحافظات بالعراق موقع نتائجنا وموقع الوزارة epedu.gov.iq

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي للعام 2024 ، حيث تم الانتهاء من عمليات التدقيق والمراجعة والتي استمرت عدة أيام، بحيث يمكن لكافة الطلاب الحصول عليها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم وكذلك موقع نتائجنا، حيث تعد تلك هي المواقع الرسمية لإعلان النتائج، وفيما هو آت نوضح لكم طريقة الحصول عليها من خلال موقعنا الالكتروني البديل فضلاً تابعونا.

نتائج السادس الإبتدائي التمهيدي للعام 2024

يمكن لكافة الطلاب والطالبات بعموم المحافظات الحصول على نتائجهم، وذلك من خلال المواقع الرسمية التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم العراقية، بحيث يمكن الحصول عليها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وذلك عبر إتباع عدد من الخطوات البسيطة كالتالي:

في البداية قم بالدخول على رابط وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي الإلكتروني.

ثم قم باختيار نتيجة السادس الابتدائي التمهيدي.

وبعدها قم بتحديد المحافظة التابع لها سواء أكانت صلاح الدين أو ديالي أو الكرخ أو غيرها.

قم بإدخال الرقم الامتحاني الخاص بك.

وأخيراً قم بالضغط على عرض النتيجة.

انتظر قليلاً حتى يتم عرض النتيجة كاملة لكافة المواد.

نتائج السادس الابتدائي 2024 موقع نتائجنا

بسبب الضغط على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية يمكن للطلاب وأولياء الأمور، الحصول على النتيجة بسهولة من خلال موقع نتائجنا الالكتروني، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: