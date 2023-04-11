بما أن الكثير من الأشخاص قاموا بالتسجيل في خدمة المصرية للاتصالات، فهم يبحثون حالياً عن فاتورة هاتفهم الأرضي لشهر أبريل 2023 التي يمكنهم استعلام عنها ودفعها من خلال الخدمة المقدمة من المصرية للاتصالات، ارتفعت نسبة البحث عن فواتير الدفع ومواعيدها والغرامات المنطبقة عليها، بالإضافة إلى البحث عن فواتير الإنترنت المنزلي بالتالي، يجب التوجه إلى شركة المصرية للاتصالات لدفع جميع الفواتير في المهلة المحددة، نقدم لكم تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2023 وطريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، تابعونا.

فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2023 وطريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

بشكل استمراري كل ثلاثة أشهر، يتم إصدار فاتورة الهاتف الأرضي في يناير وأبريل ويونيو وأكتوبر من كل عام، ونظراً للإقبال الكبير على معرفة تاريخ سداد الفواتير، تم إتاحة خدمة لمعرفة قيمتها وسدادها في السبت الموافق 15 أبريل، يُمكنك استخدام هذه الخدمة للحصول على جميع المعلومات المتعلقة بها، وهنالك فترة سماح تصل إلى 30 يومًا، يجد العديد من الأفراد صعوبة في التوافق مع هذه الفترة المحددة بسبب ارتفاع مستوى التثاقل، إلا أن هذا الإشعار يكون على أنه تحذير بضرورة الحفاظ على خط الاتصال الأرضي نشطًا ومفعَّلًا بإمكانية استخدامه بحيث لا يُقطَع فجأة.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2023

يمكن لكم التحقق من فواتير الهاتف الأرضي لشهر أبريل لهذا العام من خلال الاتصال بخدمة العملاء على رقم 111، وهو نفس الرقم المخصص لدفع تلك الفواتير، يتعين على المشترك دفع الفاتورة المستحقة في الوقت المناسب لتجنب دفع أي غرامات، ومنع تحويل الرقم إلى وضعية “استقبال” وانقطاع الخدمة في غضون أربعة شهور، إذا استمرت المخالفات، فسيؤدي ذلك إلى إلغاء الخط بشكل نهائي بعد سبعة أشهر، يمكن للمشترك معرفة فاتورة التليفون عبر خطوات محددة.

التوجه إلي موقع المصرية للاتصالات.

يتم إدخال رمز المنطقة أولاً ومن ثم كتابة رقم الهاتف.

ثم بعد ذلك اضغط على إظهار فواتير.

تأكد من الفاتورة من خلال الهاتف .

وبعدها استعلم عنها من خلال خدمه العملاء.

ثم بعد ذلك يتم إنهاء الاستعلام.

موعد سداد فاتورة الخط الأرضي لشهر أبريل 2023

ستقوم الشركة المصرية للاتصالات بتحصيل فاتورة الهاتف الأرضي لشهر أبريل 2023 يوم السبت الموافق 15 من ذلك الشهر. في حال عدم دفع فاتورة الخط الأرضي لشهر أبريل، ستُعدِلُ خدمة استخدام هذا الخط إلى خدمة استقبال المكالمات فقط، وإذا لم يتم سداد فاتورة شهر أبريل خلال شهر يونيو 2023، سيتم إنهاء خدمة هذا الخط بصفة نهائية.

سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2023

يتعدد الوسائل لتسديد فاتورة الخط الأرضي لشهر أبريل عام 2023، حيث يمكن اختيار أحد هذه الطرق: