رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول “تم الرفع بي دي اف” جميع المحافظات

حالة من القلق والتوتر بين جميع طلاب وطالباتالسادس الابتدائي الدور الأول في انتظار الاستعلام عن نتائج االسادس الابتدائي الدور الأول حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عبر موقع عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن اقتراب ظهور نتائج السادس الابتدائي الدور الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير 2024 وذلك في جميع المحافظات العراقية حيث تعمل وزارة التربية والتعليم بكل جهودها على توفير نتيجة السادس الابتدائي الدور الأول إلكترونيًا عبر موقع نتائجنا ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال الرقم الامتحاني أو الاسم وخلال السطور التالية نكشف عن رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول.

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول حيث تظهر نتيجة السادس الابتدائي الدور الأول إلكترونيًا عبر منصة نتائجنا والتي تظهر عليها جميع نتائج المراحل الدراسية المختلفة في العراق وإليكم خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول.

أولًا قم بالدخول على موقع نتائجنا من هنا. ثم قم باختيار “الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول”. ثم قم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح. ثم اضغط على “بحث”. تظهر جميع ملفات نتائج السادس الاعدادي في جميع المحافظات العراقية. يمكنك البحث عن اسمك عن طريق الرقم الامتحاني الخاص بك.

كيفية تقديم تظلم على نتائج السادس الابتدائي الدور الأول

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن امكانية تقديم تظلم على نتيجةالسادس الابتدائي الدور الأول وذلك في مديرية التربية والتعليم في المحافظة التابع لها الطالب ، حيث تشكل نتيجةالسادس الابتدائي الدور الأول أهمية كبيرة في حياة الكثير من الطلاب حيث وفق معدل النتائج يلتحق الطلاب بالتخصصات المطلوبة في الجامعات العراقية.