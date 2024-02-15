برابط الكترونى متاح.. رابط منصة حجز العملة الاجنبية للأفراد 2024 منظومة مصرف ليبيا المركزي fcms.cbl.gov.ly

تم الإعلان عن رابط منصة حجز العملة الاجنبية ليبيا للافراد، ويمكننا الوصول اليه عبر الرابط fcms.cbl.gov.ly، تهدف هذه المنصة الالكترونية التي تم تطويرها بواسطة البنك المركزي الليبي، الى تيسير عملية حجز العملات الاجنبية للافراد، يمكن لاي جهة معتمدة داخل ليبيا، في اي قطاع ان تحصل على العملات الاجنبية وفقا للضوابط والمعايير المحددة، يتوفر رابط التسجيل المخصص للمنصة، وسيتم شرح طريقة التسجيل وعملية حجز وشراء النقد الاجنبي بسهولة، وفقا للاعلان الرسمي الصادر عن البنك المركزي.

منظومة مصرف ليبيا المركزي 2024

تعتبر منصة حجز العملة الاجنبية للافراد التي اطلقها المصرف المركزي الليبي في عام 2024، خطوة هامة نحو تحرير السوق المالية وتوفير بيئة محفزة للتجارة والاستثمار في ليبيا، تهدف هذه المنصة الى تسهيل عملية شراء العملات الاجنبية للاغراض الشخصية، مثل السفر والتجارة الخارجية والتعليم الاجنبي، تاتي هذه الخطوة استجابة لاحتياجات المواطنين الليبيين، في الحصول على العملات الاجنبية بسهولة وباسعار صرف عادلة وشفافة.

منصة حجز العملة الأجنبية للأغراض الشخصية للأفراد

تعتمد منصة حجز العملة الاجنبية على نظام الكتروني متطور، يسمح للمواطنين بحجز العملات الاجنبية بناء على الاحتياجات الفردية والكميات المطلوبة، يمكن للمستخدمين تحديد العملة المرغوبة والمبلغ المطلوب، ومن ثم يتم تحديد موعد لاستلام العملة من الفروع المصرفية المختارة، يتم تحديد اسعار الصرف بشكل يومي ومحدث بناء على الاسعار العالمية وسياسات البنك المركزي.

منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد مصرف ليبيا المركزي

يمكنك الوصول إلى منصة حجز العملة الاجنبية، التابعة لمصرف ليبيا المركزي عن طريق اتباع الخطوات التالية:

افتح منصة حجز العملة الاجنبية الإلكترونية.

انقر على تبويب تسجيل الدخول إذا كان لديك حساب مفعل، او انتقل الى خانة انشاء حساب جديد اذا لم يكن لديك حساب مفعل واملا جميع البيانات المطلوبة.

ادخل الرقم الوطني الخاص بك كمقدم طلب الحجز.

اكتب رقم الهاتف الخاص بك.

انقر على تبويب التحقق من أنك لست روبوت.

اختر خدمة حجز العملة الأجنبية للأفراد.

ادخل قيمة العملة التي ترغب في الحصول عليها.

حدد البنك التابع لك.

انقر على تبويب تأكيد الحجز.

باستكمال هذه الخطوات، ستتمكن من حجز العملة الأجنبية بنجاح، عبر منصة مصرف ليبيا المركزي.