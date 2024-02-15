اعرف حالًا نتيجتك بكل سهولة “نتائج السادس الابتدائي الدور الأول” بالاسم وبدون رقم امتحاني

يبحث الكثير من طلاب السادس الابتدائي الدور الأول في العراق عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول بالاسم حيث أعلنت وزارة التعليم العراقية عن ظهور نتائج السادس الابتدائي الدور الأول بالاسم وذلك عبر موقع نتائجنا الخاص بظهور نتائج الامتحانات لجميع المراحل الدراسية في العراق ، ويعيش طلاب وأولياء أمور الصف السادس الابتدائي حالة من القلق والتوتر في انتظار نتائج السادس الابتدائي الدور الأول بالاسم والتي تشكل أهمية كبيرة في تحديد مستقبل الطلاب والتحاقهم بالتعليم الجامعي وخلال السطور التالية نكشف عن رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول بالاسم.

نتائج السادس الابتدائي الدور الأول

ازدادت عمليات البحث من قبل الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول بالاسم وذلك تزامنًا مع اقتراب ظهور النتيجة عبر موقع نتائجنا حيث سيتم ظهور النتائج صباح يوم الخميس الموافق 15 من فبراير 2024 ويمكن الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول بالاسم عن طريق الخطوات التالية:

أولًا يجب الدخول عبر موقع نتائجنا من هنا.

ثم يجب الضغط على “نتائج السادس الابتدائي الدور الأول”.

ثم قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة من الاسم ورقم الجلوس واسم المدرسة.

تظهر نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الأول.

يمكنك طباعة النتيجة والاحتفاظ بها.

موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي الدور الأول

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أن موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي الدور الأول يكون خلال الساعات الأول من صباح يوم الخميس الموافق 15 من فبراير 2024 وذلك عبر موقع نتائجنا التابع لوزارة التربية والتعليم العراقية ، ومن الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة وقد بلغت نسبة النجاح 80%.