“الأبيض النهاردة عامل كام” أسعار الفراخ البيضاء اليوم الآن والبلدي والأحمر في أرض المزرعة والأسواق

البحث قائم بهذه الساعات عن أسعار الفراخ البيضاء اليوم الآن، حيث اللحوم البيضاء واحدة من السلع الغذائية الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، حيث على الأقل مرة في الأسبوع يشتري المواطنين دواجن وخصوصًا يوم الجمعة، ونذكر لكم الأسعار اليوم بناء على بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء المصري، سواء بالسوق أو بأرض المزرعة، تابعوا عبر “البديل”.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الآن

تشهد أسعار الدواجن اليوم تفاوت في الأسعار، حيث من ناحية زيادة الطلب عليها لقرب شهر رمضان، ومن ناحية أخرى انخفاض أسعار العلف، ثم تأثير موجة برد تضرب البلادي، والجدير بالذكر أن سعر الفراخ اليوم ارتفعت بمبلغ ست جنيهات مصرية للأسف، حيث متوسط السعر في السوق المصري بناء على وضحته بوابه الأسعار بسعر 114 جنيه مصري، حيث زيادة ست جنيهات عن أمس، وبكل تأكيد الأسعار تختلف في البوابة عن سعر السوق بناء على تكلفة النقل والمواصلات.

سعر كيلو الفراخ اليوم

وبناء على سجلته بوابة الأسعار المحلية فيما يخص سعر الدواجن بالسوق والمزرعة، فالأسعار كالتالي:

سعر الدواجن البيضاء اليوم في المزرعة بمتوسط سعر 105 جنيه مصري، وقد تصل للمستهلك حتى سعر 114 و120 جنيه مصري.

الفراخ البلدي اليوم بسعر 125 جنيه مصري كمتوسط للسعر.

الكيلو من الفراخ الحمراء سعره يتراوح من 110 لسعر 120 جنيه مصري.

علمًا بأن الكيلو من البانيه من سعر 200 إلى 220 جنيه مصري، وبنفس السعر الكيلو من الشيش الطاووق، والأوراق بسعر ما بين 90 إلى سعر 110 جنيه مصري، ولاحظوا أن الأسعار داخل أرض المزرعة تختلف تمامًا عن سعر السوق، وذلك بعد إضافة تكلفة المواصلات والبيع داخل المحال التجارية.