ده السيسي عامل معاكم أحلى واجب “زيادة معاشات مارس بمناسبة رمضان 2024” لهذه الفئات

هناك أشخاص كثيرة تريد التعرف على موعد زيادة معاشات شهر مارس وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان 2024، حيث إن هناك أنباء كثيرة تقول إن هناك زيادة بالمعاشات، ومن الجدير بذكر أن هناك أشخاص تتساءل عن هذا الموعد الخاص بصرف تلك المعاشات وفيما يلي في هذا المقال سوف نوضح لكم جميع ما يخص ذلك.

زيادة معاشات مارس بمناسبة رمضان 2024

ارتفعت نسب البحث من جانب عدد هائل من الأشخاص ومحركات البحث جوجل عن الزيادة الخاصة بمرتبات شهر مارس وهذا قبل أن يهل علينا شهر رمضان الذي سيكون موافق الحادي عشر من شهر مارس 2024، ومن الجدير بالذكر أن تلك المعاشات الخاصة لشهر مارس سيتم شرحها بدءا من اليوم الحادي والعشرون من مارس 2024 حتى اليوم 27 من مارس 2024 وهذا مع الزيادة المقررة.

زيادة المعاشات 2024

لقد كشف الرئيس السيسي عن تلك الزيادة الجديدة التي يصل فيها راتب المواطن حتى 6000 جنيه مصري، وتجدر الإشارة بأن تلك الزيادة تكون متراوحة بين 1000 وكذلك 1200 جنيه مصري في الشهر تبعا للدرجة الوظيفية.

موعد معاشات شهر مارس

قامت وزارة المالية بالإشارة إلى تاريخ صرف معاشات شهر مارس المقبل 2024 حيث إنها قالت إن الصرف سوف يكون في اليوم الأول من الشهر الميلادي ليكون واحد مارس 2024، ومن الجدير بالذكر أن هذا اليوم سيكون إجازة أسبوعية، وكما نعلم أنه حين يكون هناك إجازة رسمية يتم تبكير الصرف أو تقديم الموعد، ولكن إلى هذا الوقت الجاري ليس هناك أنباء بشأن تغيير موعد الصرف.