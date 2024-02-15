link نتائج السادس الاعدادي 2024 بالاسم الدور الاول في عموم المحافظات عبر موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية

يتساءل العديد من الطلاب عن موعد تحميل نتائج السادس الاعدادي 2024 عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك لأنها آخر مرحلة من مرحلة التعليم الثانوي حيث يتحدد من خلالها مصير الطالب المهني والأكاديمي، وتتنوع المواد المقررة عليهم مابين العلمي والأدبي، ويؤدون الاختبارات لذلك يترقبون ظهور النتائج لأن من خلالها يتم تحديد الجامعات التي يلتحقون بها إلى جانب ذلك التخصصات التي يرغبون في الالتحاق بها، ولهذا سوف نوضح كافة التفاصيل عن هذه النتائج، وكيفية الحصول عليها.

تحميل نتائج السادس الاعدادي 2024

ومن المتوقع تحميل نتائج السادس الاعدادي 2024 خلال الساعات الأخيرة عبر موقع الوزارة الرسمي ويجدر بنا الإشارة أن نتائج السادس التمهيدي قد ظهرت ببعض المحافظات بالعراق، وجاري الإعلان عن نتائج السادس الاعدادي، ولكي يتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم بهذه المرحلة ينبغي عليهم اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع وزارة التربية والتعليم بالعراق أو نتائجنا.

انقر بعد ذلك على “نتائج السادس الإعدادي” من خلال الصفحة الرئيسية للموقع.

أدخل بعد ذلك اسم الطالب المراد الاستعلام عنها.

اكتب بعد ذلك الرقم الامتحاني للطالب في الخانات المخصصة لذلك.

التحقق من صحة البيانات التي قمنا بإدخالها.

أدخل بعد ذلك اسم المحافظة التي يقيم فيها الطالب لأن لكل محافظة لها نتيجة خاصة بها، ولابد من إدخال اسم المحافظة التي أجرى فيها الاختبار.

انقر بعد ذلك على ” تحميل نتائج السادس الاعدادي “.

وبالتالي سيتمكن كل طالب من تحميل النتائج الخاصة به، وقد تظهر النتائج في شكل ملفات بي دي اف.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني بالعراق

بعد أن استعرضنا تحميل نتائج السادس الاعدادي 2024 بشكل مفصل حيث يجدر بنا الإشارة إلى أن الطلاب هذه المرحلة يترقبون ظهور هذه النتائج وذلك منذ بداية شهر فبراير حتى الخميس الخامس عشر من الشهر، وخلال هذه الفترة يسعون إلى الحصول على نتائج الدور الأول قبل بدء الفصل الدراسي الثاني الذي سينطلق خلال أيام قليلة، ومن المقرر أن يبدأ الدوام الدراسي لجميع المراحل التعليمية للفصل الدراسي الثاني يوم السبت السابع عشر من فبراير 2024، وستمتد فترة الدراسة حتى شهر مايو من العام نفسه 2024.