زيادة جديدة لهؤلاء “موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024 شهر فبراير” 100 ألف دينار عراقي

مواطنين عديدة تتساءل عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق الخاصة بالشهر الجاري من فبراير 2024 ومن المعروف أن تلك الرواتب تهم جميع المواطنين بالعراق لأنهم يقومون بالاعتماد عليها في شراء متطلباتهم واحتياجاتهم، ومن المعروف أن تلك الرواتب تكون لزيادة مستوى المعيشة الخاصة بالمواطن العراقي وجعل معيشته أفضل بتحسينها وذلك بتقديم مختلف الخدمات اللازمة للعناية بهذه الفئة واستمرار ظروف المعيشة في تلك الفترة في حيز الزيادة التي لا تكون مسبوقة في الأسعار وفيما يلي سوف نرفق لكم تفاصيل زيادة تلك الرواتب وموعد صرفها.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024 شهر فبراير

من بين الجهود التي تم بذلها من جانب وزارة المالية في دولة العراق لإتاحة حياة كريمة للأشخاص والاهتمام بفئات المجتمع المتنوعة وتقديم العون لهم، وهناك زيادة القيمة الخاصة بها 100 الف دينار سوف يتم صرفها على الراتب المحوري والاساسي للمواطنين وهذا للمساندة وأيضا لاستمرار المعيشة وجعلها أفضل.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024

من ضمن الأسئلة الواردة والتي تكون متكررة من جانب العديد من الأشخاص هو موعد وتاريخ صرف رواتب المتقاعدين في دولة العراق ومن الجدير بالذكر أن الوزارة قد قامت بالتأكيد على أنه تبعا للقانون الخاص بالمعاشات فإنه من المفترض أن يتم صرف تلك الرواتب مع بدء كل شهر وحتى ستة أيام وعند مصادفة اليوم الخاص بالصرف عطلة رسمية فإه يتم تبكير الموعد أو تأجيله ومن الجدير بالذكر أن اليوم الأول من مارس 2024 سيكون موافق عطلة أسبوعية ويوم الجمعة لذا فمن المحتمل أن يتم تفكيره أو تأجيله ولكن إلى هذا الوقت الجاري لم يتم جزم ذلك.