الخير جالك يا صاحب الأملاك “اخر اخبار قانون الايجار القديم في مصر 2024” هتسترد شقتك من تاني

أصبح الآن العديد من الأشخاص يتساءلون عن جميع الأخبار التي تتعلق بقانون الإيجار القديم بجمهورية مصر العربية، ومن الجدير أنه يترقب جميع مالكي العقارات آخر الأخبار التي تتعلق بهذا القانون فسوف يناقش بالجلسات المقبلة لكي يكون هناك انفراجة جديدة فهذا بصف التشريعي عقب تأدية تعديلات تتعلق بالمواطنين الاعتبارية بدون الغرض السكني وذلك تزامنا مع النزاعات التي توجد بين كلا من الملاك وكذلك المستأجرين بشأن القيمة الخاصة بالإيجار وفيما يلي سوف نرفق الأخبار الجديدة الخاصة بهذا القانون القديم.

اخر اخبار قانون الايجار القديم في مصر 2024

قام أشرف الشبراوي وهو نائب لجنة الإسكان للتصريح على ان هناك أشكال منذ أعوام كثيرة يرجع إلى الملف الخاص بالإيجار القديم قد قام بالتنبيه على أنه لابد من أن يتم وضع قانون يقوم بحل تلك المشكلة من جانب مجلس النواب، وقام بالإشارة إلى أنه هناك سلسلة من المقترحات سيتم مناقشتها بالبرلمان لكي يوضع قانون متكامل يقوم بتوفير العدالة بين الأشخاص وهدفهم المصلحة العامة لجميع الأشخاص والتخلص من الخلاف والنزاع الذي يوجد بين كلا من الملاك والمستاجرين.

مقترحات لحل أزمة قانون الإيجار القديم

بين الشبراوي أن هناك الكثير من المخاوف التي تنتهي للمستأجرين بخصوص الزيادة المتعلقة بالقيمة الإيجارية من جانب الملاك بالإضافة إلى أن هذا تضامنا مع زيادة الأسعار وقال إنه من اللازم ان يتم انشاء صندوق بجميع المستأجرين الذين ليس بأمثالهم أن يقوموا بتحمل زيادة تلك القيمة الإيجارية، وهناك العديد من المقترحات التي من الممكن أن يتم حل الأزمة الخاصة بالقانون المتعلق بالإيجار القديم عن طريق تأدية تعديلات تشريعية تتعلق بالقانون للوحدات السكنية وأيضا عودتها للشخص المالص مجددا لكي يستفيدوا منها.