هسة ظهرت ... رابط نتيجة السادس الابتدائي التمهيدي 2024 الدور الأول محافظة القادسية عبر نتائجنا

بانتهاء الامتحانات النهائية للفصل الأول من العام الدراسي 2023/2024، يترقب الطلاب في السادس الابتدائي إعلان نتائجهم التي تمثل مؤشراً مهماً في مسارهم التعليمي، وتحدد اختيارهم للمرحلة الأكاديمية التي سينتقلون إليها وتعتبر خطوة أولى نحو المرحلة المتوسطة، وقد أصدرت مديرية التربية في محافظة القادسية نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي 2024، بعد أن أنهت عملية تصحيح الأوراق بمستوى عال من الدقة والاهتمام.

نتيجة السادس الابتدائي التمهيدي 2024

بينما يتصاعد الشوق، يتطلع تلاميذ وتلميذات السنة السادسة الابتدائية إلى الإفصاح عن نتائج الدور الأول لسنة 2024 وقد اهتمت وزارة التربية العراقية بمراجعة وتحسين عملية التصحيح لضمان حصول كل تلميذ على الدرجات اللائقة وبعد أن استغرقت عملية التصحيح وقتاً ملائماً لضمان جودتها العالية، أقرت مديرية التربية في محافظة القادسية نتائج السنة السادسة الابتدائية الدور الأول 2024 ومع صدور النتائج، يشتد شعور التلاميذ بالخوف والاهتمام لمعرفة ما حصلوا عليه من درجات.

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024 محافظة القادسية

تم الإعلان عن نتيجة السادس الابتدائي العراق في محافظة القادسية؛ والخطوات التي يجب اتباعها هي:

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