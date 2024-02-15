يادوب تلحق تلم المنهج “موعد امتحانات الثانوية العامة 2024” .. + الجدول الرسمي للطلاب

يقوم الطلبة والطالبات في هذا الوقت الجاري بالتساؤل عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 حيث يترقب كل الطلبة والطالبات هذا الجدول الخاص باختبارات الصف الثالث الثانوي 2024 إذ إنه مع بدء الفصل الدراسي الثاني بمصر تقوم وزارة التربية والتعليم بالاستعداد للكشف عن هذا الجدول والتي تشكل أهمية كبيرة جدا لجميع الطلبة والطالبات، إذ إنه يتم تحديد مصير الطالب في هذه المرحلة ليتم انتقاله للمرحلة الجامعية، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قد نوهت عن تاريخ بدء الامتحانات المبدئية بالإضافة إلى المعايير التي تتعلق بحل الامتحان الخاص بطلبه وطالبات الشعبة العلمية وأيضا الشعبة الأدبية بجانب التاريخ المحدد للكشف عن جدول الامتحانات وفيما يلي سوف نتناول سويا جميع التفاصيل.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

من المفترض أن يتم الكشف عن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي لكل من الشعبة العلمية وأيضا الشعبة الأدبية في شهر مارس القادم 2024 عقب الانتهاء منه وأيضا اعتماده بصورة رسمية من جانب الدكتور رضا حجازي، ومن المحتمل أن يكون بداية هذا الجدول في اليوم الثاني والعشرين من يونيو 2024 وسوف يتم مراعاة جميع المواعيد الخاصة باختبارات الطلبة والطالبات في الشعبتين ومن الجدير بالذكر أن هناك مصدر بوزارة التربية والتعليم قام بمناشدة جميع الطلبة والطالبات بالشهادة الثانوية بأن يسجلوا الاستمارة الخاصة به من خلال الموقع الإلكتروني المتعلق بالوزارة وأن يسلموا جميع الوثائق والمستندات المطلوبة للاستمارة.

امتحانات الشهادة الإعدادية

من المنتظر أن يتم انطلاق اختبارات الصف الثالث الثانوي بدءا من يوم الثاني والعشرون من يونيو المقبل 2024 حتى شهر، إذ إن الوزارة سوف تقوم بالبدء بوضع جدول اختبارات الشهادة الثانوية للطلبة والطالبات للشعبتين بدءا من هذا اليوم تبعا للخريطة الزمنية الخاصة بالوزارة التي تم الكشف عنها قبل ذلك وسوف يتم الكشف عن هذا الجدول كما ذكرنا فيما سبق قريبا، كذلك أن اختبارات الثانوية العامة للدور الثاني سوف تكون بدايتها في يوم السبت الذي يوافق الرابع والعشرون من أغسطس 2024.