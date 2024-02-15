pdf لينك نتائج الثالث متوسط 2024 بالرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية العراقية في كل محافظات العراق

يعد لينك نتائج الثالث متوسط 2024 من أكثر الكلمات المفتاحية بحثا خلال الساعات الراهنة وخاصة بعد أن أعلنت الوزارة التعليمية بالعراق نتائج التمهيدي لطلاب السادس الابتدائي التمهيدي بالعراق في محافظات الآنبار وصلاح الدين وبغداد والكرة الثالثة، ومن المتوقع ظهور المرحلة المتوسطة بعد يومين، ولذلك يترقب أولياء الأمور ظهور النتائج بالرقم الامتحاني خلال الساعات المقبلة.

لينك نتائج الثالث متوسط 2024

بمجرد الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط من قبل وزير التربية والتعليم العراقي سيتم رفعها على لينك نتائج الثالث متوسط 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

أدخل بعد ذلك رمز التحقق ورقم المرور الأمني الذي يكون موجود أمامك.

انقر بعد ذلك على رابط النتائج في الصفحة الرئيسية.

أدخل اسم المحافظة التي تقيم فيها.

اكتب بعد ذلك الرقم الامتحاني بشكل صحيح.

اضغط في النهاية على عرض النتائج.

وسيتمكن كل طالب بهذه المرحلة الحصول على نتائجه من خلال اتباع الخطوات السابقة.

نتائج الثالث متوسط 2024

في صدد حديثنا عن لينك نتائج الثالث متوسط 2024، لابد أن ننوه إلى أن مرحلة الثالث المتوسط تتضمن نسبة كبيرة من الطلاب بالعراق وتأخر الإعلان عن نتائجهم يعود إلى مراعاة اتدقيق في الدرجات وفحص الكشوفات في مختلف محافظات البلاد، ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان أن يتلقى كل طالب درجاته بدقة دون أي نقصان، يأتي هذا الإجراء استجابةً لتوجيهات وزير التربية الدكتور إبراهيم نامس الجبوري حيث تم إصدار تعليمات إلى جميع المديريات التعليمية بهذا الصدد، وفي الوقت نفسه يستعد النظام التعليمي لاستئناف الدوام الرسمي وعودة الطلاب إلى المدارس بعد انتهاء عطلة الربيع، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الثامن عشر من فبراير 2024، وهذه الخطوات تعبر عن مدى التزام الوزارة بضمان سير العملية التعليمية بشكل سلس وفعال وتسهم في توفير بيئة تعليمية ملائمة ومنظمة للطلاب.