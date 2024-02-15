” اطمن الآن” كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي للعام الدراسي 2024

ازدادت عمليات البحث في صباح يوم الخميس الموافق 15 فبراير من قبل أولياء الأمور والطلاب بدولة العراق من أجل الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم بالعراق عن النتائج لبعض المحافظات وذلك لأن هذه المرحلة من المراحل الهامة بالنسبة لكافة الطلاب بالعراق ومن خلال موضوعنا التالي اليوم سنقدم إليكم الطريقة الاستعلام عن النتيجة بالتفصيل.

نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي 2024

أعلنت وزارة التعليم بالعراق عن انتهاء جميع أعمال التصحيح لامتحانات الصف السادس الابتدائي الدور التمهيدي 2024 وذلك في كافة محافظات العراق مع المتابعة المستمرة للتصحيح وأنه قد تم الحفاظ على كافة حقوق الطلاب وبعد ذلك قد أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم بالعراق عن أن الوزارة ستقوم بإعلان النتيجة تدريجيًا في المحافظات ومنذ ذلك الوقت ويتجه أولياء الأمور والطلاب للبحث عن طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي من أجل الاطمئنان على النتيجة.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024

أعلنت وزارة التربية العراقية عن الخطوات اللازم اتباعها من أجل الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي الدور التمهيدي من خلال اتباع أي طريقة من الطرق التالية: