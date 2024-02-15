أعرف بسرعة “نصيب الفرد على بطاقة التموين 2024 بعد الزيادة الجديدة” .. عشان رمضان داخل علينا

ازدادت عمليات البحث في الساعات الاخيرة الماضية عن نصيب الفرد على بطاقة التموين 2024 حيث انتشرت الكثير من الاخبار حول زيادة نصيب الفرد في التموين وذلك مع بداية شهر رمضان 2024 ، وحتى الآن لم تعلن وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أي زيادات جديدة حول زيادة نصيب الفرد في التموين خلال شهر مارس 2024 ، ويحصل الفرد على سلع تموينية بقيمة 50 جنيه شهريًا ، حيث يتم توفير السلع الغذائية المختلفة بأسعار مخفضة في بطاقة التموين.

نصيب الفرد على بطاقة التموين 2024

يبلغ نصيب الفرد على بطاقة التموين 50 جنيهًا فقط وذلك حتى الفرد الرابع على البطاقة التموينية بينما يحصل الفرد الخامس على سلع تموينية بقيمة 25 جنيهًا ، ويحق للفرد الواحد الحصول على زجاجة زيت واحدة وكذلك كيلو جرام واحد من السكر ، ويأمل جميع المواطنين في الفترة القادمة إلى زيادة نصيب الفرد على بطاقة التموين في ظل غلاء الأسعار والظروف الاقتصادية السيئة التي يمر بها جميع المواطنين في الفترة الاخيرة الماضية.

أسعار السلع التموينية شهر مارس 2024

بعد التعرف على نصيب الفرد على بطاقة التموين 2024 يبحث الكثير من أصحاب البطاقات التموينية عن أسعار السلع التموينية المتوفرة في منافذ وزارة التموين في الفترة القادمة وذلك قبل بداية شهر رمضان 2024 وإليكم قائمة بأسعار السلع التموينية المختلفة.