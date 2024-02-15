خطوات الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة اليمنية 2024 مع مايا العبسي “كن فائز بالمليون ونصف ريال”

يرغب المواطنون في التعرف على خطوات الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة اليمنية فمن المعروف أنه من الممكن أن يتم الاشتراك في تلك المسابقة بكل سهولة ويسر إلكترونيا، لذا يرتفع البحث حول هذا الرابط الخاص بالاشتراك ومن الجدير بالذكر أن هذه المسابقة تقدم بشهر رمضان الكريم ويقوم بالتنافس عليها الكثير من الأشخاص بمحتوى الدين وأيضا بمختلف المحتويات الأخرى فيكون هناك الكثير من المنافسات بهذا الشهر وتعد تلك المسابقة من المسابقات الكبرى والمشهورة المطروحة في هذا الشهر والمقدمة من جانب مايا العبسي وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم خطوات الاشتراك في تلك المسابقة وأيضا الرابط الخاص بالاشتراك بها.

خطوات الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة اليمنية 2024

يقوم الملايين من الأشخاص بالسعي لكي يقوموا بالاشتراك بمسابقة طائر السعيدة المقدمة بشهر رمضان الكريم ومن الجدير بالذكر أن إدارة المسابقة قد كشفت عن هذا الرابط الذي من الممكن بواسطة الاشتراك بها وفيما يلي الخطوات اللازمة للاشتراك:

الانتقال إلى رابط مسابقه طائر السعيدة.

كتابة الاسم بشكل صحيح الإجابة على السؤال الذي يتم عرضه عليك كتابة رقم الجوال الخاص بك.

انتقاء المنطقة الخاصة بالسكن الضغط على أيقونة اشتراك.

طاقم عمل مسابقه طائر السعيدة

لقد قامت المسابقة بتحقيق شهرة كبيرة للغاية وأيضا نجاح باهر ويشتمل فريق عمل تلك المسابقة على كل من عصام الخليجي والذي يكون المخرج، بالإضافة إلى مايا عبد الغفور العبسي، كذلك الفريق الخاص بالتصوير المكون من أسماء الاغا وأيضا خالد يوسف بالإضافة الى عبد المنعم الجابري وأيضا لمياء الأديمي ومن الجدير بالذكر أن تلك المسابقة يتم بثها على قناة السعيدة.