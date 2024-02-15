جدول اجازات الطلاب بالترم الثاني 2024 + موعد الامتحانات النهائية وظهور النتائج وفقًا للخطة الزمنية

مع بداية الفصل الدراسي الثاني يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن جدول اجازات الطلاب بالترم الثاني 2024 حيث توجد الكثير من الإجازات الرسمية للطلاب في الفصل الدراسي الثاني ، وتبلغ عدد الاجازات الرسمية في الترم الثاني 19 يومًا ، ومن التوقع أن الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني تستمر لمدة 16 أسبوع دراسي ، ويكون شهر رمضان خلال الترم الثاني ، وقد بدأ الفصل الدراسي الثاني في جميع المدارس الحكومية والخاصة يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 وينتهي يوم 30 مايو 2024.

جدول اجازات الطلاب بالترم الثاني 2024

ازدادت عمليات البحث في الساعات الاخيرة الماضية من قبل مجموعة كبيرة من الطلاب وأولياء الأمور عن جدول اجازات الطلاب بالترم الثاني 2024 حيث توجد 14 يوم اجازة رسمية وهي يوم الجمعة خلال الفصل الدراسي الثاني ، كما توجد الكثير من العطلات الرسمية للطلاب وهي كالتالي.

يوم الاربعاء الموافق 10 أبريل 2024 إجازة أول أيام عيد الفطر المبارك.

يوم الخميس الموافق 11 أبريل 2024 أجاز ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

يوم الجمعة الموافق 12 أبريل 2024 إجازة ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

يوم الخميس الموافق 25 أبريل 2024 اجازة عيد تحرير سيناء.

يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024 اجازة عيد العمال.

يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 اجازة عيد شم النسيم.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024

بعد التعرف على جدول اجازات الطلاب بالترم الثاني 2024 يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور على موعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني وبداية الامتحانات وذلك يوم 30 مايو 2024 وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2024 في جميع المدارس الحكومية والخاصة.