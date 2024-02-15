متى ينتهي العام الدراسي 2024؟ .. الصفوف الابتدائية والإعدادية والثانوي + جدول وموعد امتحانات الثانوية العامة

متى ينتهي العام الدراسي 2024؟ سؤال يطرحه الكثير من الطلاب والطالبات وجميع العاملين بالعملية التعليمية وذلك تزامنًا مع بداية الفصل الدراسي الثاني والاخيرة في جميع المدارس الحكومية والخاصة والمدارس الدولية ، وينتهي العام الدراسي الحالي 2024 يوم 30 مايو 2024 ، وفق الخطة الزمنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بداية العام الدراسي الحالي والذي بدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر الماضي.

متى ينتهي العام الدراسي 2024؟

ينتهي العام الدراسي الحالية و الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني يوم 30 مايو 2024 وذلك طبقًا للخريطة الزمنية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الرسمي ، ، ومن المتوقع أن تبدأ جميع امتحانات النقل في جميع المدارس يوم الخامس والعشرين من شهر مايو 2024 وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية في جميع المحافظات المصرية يوم 1 يونيو 2024 ، ومن المتوقع أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم 15 يونيو 2024.

موعد امتحانات الترم الثاني في الجامعات المصرية 2024

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني حيث تنطلق الدراسة في الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 ، وينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم 30 مايو 2024 في جميع الكليات العملية والعلمية ، كما تبدأ الامتحانات العملية يوم 1 يونيو 2024 ، وتحدد كل كلية على مستوى الجامعات المصرية جدول امتحانات الفرق الدراسية المختلفة ، على أن تنتهي جميع امتحانات العام الدراسي الحالي يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2024 .