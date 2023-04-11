كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 عبر منصة مظلتي pdf

مازال البحث مستمر حول اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الذين أعلنت عنهم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مؤخرا عبر منصة مظلتي الإلكترونية، حيث يهف برنامج الرعاية الاجتماعية لتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين البسطاء ومحدودي الدخل خاصة من يعاني اعاقة جسدية أو عقلية، ويتم صرف وجبات الرعاية الاجتماعية لكافة الأشخاص الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق التي أقرتها الجهات الحكومية، ويتم صرف الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 للمستحقين حتى يتمكنوا من شراء مستلزمات العيد.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل العراقية أنه خلال ساعات من الآن سيتم الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة رسميا حيث يتم الآن فحص كافة الطلبات المقدمة والتي فاقت العدد المتوقع، حيث قام بالتسجيل في تلك الوجبة أكثر من ربع مليون مواطن عراقي، وجميعهم الآن يبحثون عن موعد الاعلان عن كشوف اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية، حيث سيتم رفع تلك الكشوف عبر منصة مظلتي ليتم الاستعلام بشكل الكتروني دون التوجه إلى جهة بعينها.

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

والآن مع خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 عبر منصة مظلتي، فقط اتبع ما يلي:

قم بالدخول إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

قم بالدخول إلى منصة مظلتي.

الآن قم بالدخول إلى قسم الخدمات الالكترونية.

ادخل على برنامج الرعاية الاجتماعية.

الآن قم بادخال البيانات المطلوبة لاستكمال الاستعلام بنجاح.

قم بتحديد الوجبة التاسعة.

اضغط على كلمة “استعلام”.

يتظهر لك كشوف بأسماء كافة المستفيدين، يمكنك تحميلها على جهازك.

الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023

قريبا وخلال ساعات سيتم اعلان اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة بالعراق 2023 رسميا مع اقتراب عيد الفطر، حيث سيستفيد منها أكثر من ربع مليون عراقي بشرط أن يكون العمل لا يقل عن 18 عام.