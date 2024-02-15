فتح ولا لسه؟!! معارض اهلا رمضان 2024 .. الاسعار وأماكن المعارض في محافظات مصر

مع بداية العد التنازلي لشهر رمضان المبارك يبح الكثير من المواطنين عن معارض اهلا رمضان 2024 والتي يتم إقامتها سنويًا في جميع المحافظات المصرية لتوفير الكثير من السلع الغذائية بأسعار مخفضة وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية التي يمر بها جميع المواطنين حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بداية معارض أهلًا رمضان بتخفيض 30% في جميع المحافظات المصرية.

معارض اهلا رمضان 2024

يترقب جميع المواطنين المصرين افتتاح معارض اهلا رمضان خلال الأيام القادمة ، وذلك للحصول على السلع الغذائية المختلفة بأسعار مخفضة ، ويتم افتتاح معارض أهلاًا رمضان في جميع المحافظات المصرية بتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ، ومن المتوقع أن أن تكون معارض أهلا رمضان هذا العام بشكل كبير وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء أسعار جميع المنتجات والسلع الغذائية المختلفة.

موعد بداية معارض اهلاً رمضان 2024.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن موعد افتتاح معارض أهلًا رمضان في جميع المحافظات المصرية وذلك يوم الخميس الموافق 15 فبراير 2024 وتستمر معارض أهلًا رمضان لمدة شهر كامل في الكثير من المحافظات المصرية ، وتتوفر الكثير من السلع الغذائية المهمة للمواطنين في معارض أهلًا رمضان بأسعار مخفضة تناسب الاغلبية العظمى من الشعب المصري ، وإليكم قائمة أماكن معارض أهلاً رمضان في محافظة القاهرة.