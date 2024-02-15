رسميًا بعد زيادة رواتب شهر فبراير 2024 .. تبكير موعد الصرف!! أعرف بسرعة هتقبض كام وامتى

العديد من الأشخاص يقومون بالبحث عن جميع ما يتعلق بزيادة رواتب الشهر الجاري من فبراير 2024، ومن الجدير بالذكر أنه يرتفع البحث أيضا حول الموعد الخاص بشرح الرواتب لذا سوف نتعرف سويا على هذا الموعد بالتفصيل في السطور القليلة القادمة.

زيادة رواتب شهر فبراير 2024

قامت وزارة المالية بتحديد تلك المواعيد التي تتعلق بصرف رواتب شهر فبراير الجاري لجميع الأشخاص الذين يعملون في جهاز الإداري المتعلق بالدولة ويتم الصرف بداية من اليوم الثاني والعشرون من فبراير 2024 حتى اليوم الثامن والعشرون من فبراير 2024، فيستمر الصرف حتى خمسة أيام بشكل متتالي، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة قد قامت المطالبة الجهات الإدارية بأن تخطر الأشخاص الذين يعملون بها بهذا الموعد المتعلق بالصرف لكي يتم الحد من التكدس والازدحام على المسلمات التي تتعلق بالصرف الآن وتجدر الاشارة ايضا بان وزاره الماليه في هذا الوقت الجاري توفر صرف متأخرات عام الشهر الذي مضى يناير 2024، إذ إنها قامت بتحديد اليوم الثامن من فبراير وكذلك اليوم الحادي عشر والثاني عشر من فبراير الحالي 2024 يتم صرف تلك المتأخرات.

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024

قد بينت وزارة المالية هذه المواعيد التي تتعلق بصرف مرتبات الخاصة بالشهر القادم مارس 2024، إذ إنها قالت إنه من المفترض أن يتم الصرف بداية من اليوم الحادي والعشرون من مارس 2024 حتى اليوم 27 من مارس 2024، في حين أن المتأخرات سيتم صرفها في اليوم السابع من شهر مارس 2024 وكذلك العاشر والحادي عشر من مارس 2024.