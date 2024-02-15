رسميًا “موعد صرف زيادات رواتب شهر فبراير 2024” .. عرفت هتقبض كام بعد الزيادة ولا لسه

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن موعد صرف زيادات رواتب شهر فبراير 2024 حيث أعلنت وزارة المالية عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن يوم الخميس الموافق 23 فبراير 2024 هو أول أيام صرف رواتب شهر فبراير 2024 ، ولن يتم صرف الزيادات الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة والتي سيتم صرفها مع رواتب شهر مارس 2024.

موعد صرف زيادات رواتب شهر فبراير 2024

يبدأ صرف رواتب شهر فبراير 2024 يوم الخميس الموافق 23 فبراير الجاري ويستمر صرف رواتب شهر فبراير لمدة 5 أيام متتالية عدا يوم الجمعة الاجازة الرسمية ، ويستمر صرف رواتب شهر فبراير حتى يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير 2024 ، ومن الجدير بالذكر أنه تم زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين والموظفين في الدولة وذلك نظرًل لسوء الأحوال المعيشية وتحسين دخل جميع المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

أماكن صرف رواتب شهر فبراير 2024

بعد التعرف على موعد صرف رواتب شهر فبراير 2024 يريد الكثير من المواطنين التعرف على أماكن صرف رواتب شهر فبراير وذلك من خلال جميع ماكينات الصرف في الشوارع أو من خلال مكاتب البريد المصري ، أو من خلال الكثير من البنوك المصرية ، ويجب على جميع الموظفين في الكثير من الإدارات والهيئات المختلفة الالتزام بجدول صرف رواتب شهر فبراير المعلن من قبل وزارة المالية ، ويجب عدم التزاحم أمام ماكينات الصرف الآلي مع مراعاة كبار السن.