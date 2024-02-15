بطولة يحيي الفخراني “مسلسل عتبات البهجة 2024” .. القنوات الناقلة والمواعيد في رمضان

مسلسل عتبات البهجة 2024 تقوم الفنانة هنادي مهنا بتجسيد دور فتاة تعيش في حي شعبي وتظهر بمظهر غير محجب خلال أحداث مسلسل “عتبات البهجة”، الذي يجمعها بالفنان الكبير يحيى الفخراني، ويتألف من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل لعام 2024، تواصل هنادي جهودها في عملية التصوير مع فريق العمل بكل حماسة واجتهاد لضمان الانتهاء من التصوير وإنتاج العمل في الوقت المحدد وفقًا للخطة المعدة من قبل القائمين على العمل.

مسلسل عتبات البهجة 2024

تتألق الفنانة هنادي مهنا في مسلسل “عتبات البهجة”، الذي يضم في قائمة أبطاله الفنان الكبير يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، ولمجموعة كبيرة من النجوم الآخرين.

وتواصل هنادي مهنا أيضًا تصوير مشاهدها في مسلسل “ألف ليلة وليلة”، المقرر عرضه في شهر رمضان القادم، والذي يتم إنتاجه برعاية شركتي ميديا هب سعدى – جوهر وأروما برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، ويضم في بطولته ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد بدير، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، وعدد آخر من الفنانين. ويأتي هذا بعد عرض فيلم “أنا وابن خالتي” الذي شاركت في بطولته مؤخرًا مع سيد رجب، بيومي فؤاد، وغيرهم من النجوم، والذي حظي بإشادة كبيرة من الجمهور.

وفي رمضانات سابقة، قدمت هنادي مهنا مسلسل “كشف مستعجل” الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وشاركت في بطولته مع مجموعة من الفنانين البارزين، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج شادي الرملي، وإنتاج كريم أبو ذكرى.