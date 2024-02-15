إبراهيم الأبيض “مسلسل العتاولة 2024” .. بطولة أحمد السقا في عمل درامي مختلف وجديد

مسلسل العتاولة 2024 في هذه الأيام ينتهي نجوم الفن من تصوير العديد من الأعمال الدرامية استعدادًا للمشاركة في سباق الدراما الرمضاني لعام 2024، ويتوقع أن يشهد الماراثون الدرامي لرمضان القادم مشاركة كبار النجوم، بما في ذلك مسلسل “العتاولة”، الذي سيضيف إثارة جديدة لهذا السباق المثير، الذي ينطلق مع بداية الشهر الكريم.

مسلسل العتاولة 2024

تتناول أحداث مسلسل “العتاولة” قصة اجتماعية شعبية مشوّقة، حيث يتصاعد الصراع بين الأخوة السقا وطارق لطفي. تأتي مي كساب في دور طليقة أحمد السقا، فيما تجسد زينة دور حبيبته، يتألف المسلسل من 30 حلقة مشوّقة.

أبطال المسلسل يشملون زينة، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، ومن المقرر عرض مسلسل “العتاولة” على منصة شاهد وعلى فضائية MBC مصر.

وقد ظهر الفنان طارق لطفي في بوستر مسلسل “العتاولة” بإطلالة جديدة ومميزة، إذ كان يظهر برأس محلوق وشارب كثيف، ما أضاف له لمسة من التميز والفرادة، يشارك في هذا المسلسل عدد كبير من نجوم الفن، ويتميز المسلسل بقصة مختلفة تدور أحداثها داخل إحدى الحارات الشعبية، مع استعراض عدد من الشخصيات والنماذج الحياتية التي تبرز جمال الحياة الشعبية وتنوعها.

يعتبر مسلسل “العتاولة” عودة مميزة لتجمع النجوم معًا، حيث يجتمع فيه الفنان أحمد السقا والفنانة زينة مرة أخرى، بعد نجاح تعاونهما في فيلم “المصلحة” عام 2011، كما يجدد المسلسل اللقاء بين أحمد السقا وطارق لطفي، حيث سبق لهما التعاون في فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية” الذي عُرض عام 1999.