رمضان جاي بالتقيل كله “مسلسل بيت الرفاعي 2024” أمير كرارة يقدم عمل رائع هذا العام!

مسلسل بيت الرفاعي 2024 يواصل فريق عمل مسلسل “بيت الرفاعى” جهوده في تصوير مشاهد العمل، استعدادًا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024، يتصدر هذا العمل النجم أمير كرارة، ويشاركه عدد كبير من النجوم والنجمات، كما يظهر في الصور التي ننشرها من كواليس العمل.

مسلسل بيت الرفاعي 2024

المسلسل من بطولة أمير كرارة بالإضافة إلى أحمد رزق، سيد رجب، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخي، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجى.

يُشار إلى أنَّ أمير كرارة قدَّم في شهر رمضان الماضي مسلسل “سوق الكانتو” حيث شارك في بطولته مجموعة من النجوم، بتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث مسلسل “سوق الكانتو” في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب يجسده أمير كرارة، حيث تتحول حياته رأسًا على عقب بعد خناقة كبيرة مع تجار السوق، مما يدفعه للدخول في عالم البلطجة، وتتطور الأحداث لتشهد قصة حب قوية تواجه العديد من التحديات.

تتميز قصة مسلسل “بيت الرفاعي” بطابعها الشيق والمثير، حيث يُدخل أمير كرارة، الذي يقوم بدور البطولة، في سلسلة من الصراعات المثيرة والمليئة بالتشويق، وتشكل هذه الصراعات نقطة تحول رئيسية في تطور القصة، مما يثير شغف المشاهدين ويجعلهم يترقبون تطوراتها بشغف شديد.

وكما هو معهود من أمير كرارة، يسعى دائمًا إلى تقديم أعمال فنية تحمل في طياتها جرعات كبيرة من الإثارة والتشويق، ويجدد التحدي في كل دور يقدمه، ما يضفي على المشاهد تجربة درامية مميزة ومثيرة تستحق المتابعة.