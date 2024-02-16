رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط في العراق 2024

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط في العراق يبحث عنها كافة الطلاب وأولياء الأمور داخل دولة العراق، حيث أتاحت وزارة التربية العراقية خدمة الاستعلام الإلكتروني عن النتائج وذلك من أجل التيسير على جميع الطلاب، ويتم الآن تصحيح الإجابات في جميع المدارس، وسوف نوضح كيفية الاستعلام عن النتائج وموخا في التالي.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط في العراق

يستطيع جميع الأشخاص الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط في العراق عبر الموقع الإلكتروني، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

ادخل على موقع وزارة التربية العراقية الإلكتروني.

انقر على أيقونة خدمات النتائج المتاحة.

اختر نتيجة الثالث متوسط.

اكتب كافة بيانات الطالب.

حدد المحافظة التابع لها الطالب.

انقر على أيقونة عرض النتائج.

حمل جميع ملفات النتائج على جهازك.

يمكن البحث عن النتيجة في الكشوفات بالاسم.

نتائج الثالث متوسط في العراق

يذكر أنه تم الانتهاء من امتحانات الصف الثالث متوسط في العراق خلال الفترة الماضية، ويتم الآن تصحيح الإجابات الخاصة بالطلاب في جميع المدارس، وقد حرصت وزارة التربية العراقية على توفير موقع إلكتروني من أجل الاستعلام عن النتيجة من خلاله بمجرد الإعلان عنها، وذلك بهدف توفير الوقت والمجهود على الطلاب من الذهاب إلى مقرات المدارس.

موعد الإعلان عن نتائج الثالث متوسط في العراق

أوضحت وزارة التربية العراقية بأنه بمجرد الانتهاء من التصحيح سوف تقوم بالإعلان الرسمي عن النتيجة، كما تقوم برفع الكشوفات الخاصة بالنتائج على موقع الوزارة ووضعها في جميع المدارس من أجل تمكين جميع الطلاب وأولياء الأمور من الإطلاع عليها بكل سهولة.