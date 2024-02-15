رانيا يوسف تفاجئ الجماهير بعمل جديد “مسلسل جريمة منتصف الليل 2024” .. قصة من نوع اخر

مسلسل جريمة منتصف الليل 2024 تدور قصة المسلسل في إطار تشويقي وأكشن، حول جريمة جنائية تقع في وقت متأخر من الليل، حيث يتم اغتيال طالبتين في إحدى الجامعات بمقر سكن إحداهما، وتتعقد الأحداث عندما تحوم الشبهات حول جميع الأطراف المرتبطة بهذه الحادثة، وتبدأ التحقيقات في الكشف عن العوالم الخفية والغامضة لهؤلاء الأشخاص، وتنكشف القصص المرتبطة بالطلاب والطالبات والأساتذة، مما يضيف تعقيدًا إلى القصة ويثير التشويق لمعرفة الحقيقة وراء الجريمة.

مسلسل جريمة منتصف الليل 2024

“مسلسل جريمة منتصف الليل” يضم قائمة نجومية متميزة بريادة الفنانة رانيا يوسف، وبمشاركة كل من أحمد عبد العزيز، صلاح عبدالله، ميار الغيطي، إلهام عبدالبديع، محمد عز، ونخبة من النجوم المصريين.

يشارك أيضًا في البطولة نجوم من المملكة العربية السعودية مثل ليلى سلمان، علي السبع، ونوف عبد الله. المسلسل من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان، وإنتاج شركة “a.a one shoot” بقيادة علاء الزير.

في العمل تسد رانيا يوسف شخصية ريري الراقصة، والتي تعتبر والدة الطالبة ميسون، التي تُجسدها الفنانة ميار الغيطي، ويشارك في بطولة المسلسل كل من أحمد عبد العزيز، محمد سليمان، ميار الغيطي، عفاف شعيب، صلاح عبدالله، محمد عز، محمد مهران، إلهام عبدالبديع، أحمد جمال سعيد، حسني شتا، ملك قورة، وآخرون.

تعتبر هذه الأعمال إضافة جديدة لرصيد رانيا يوسف في مجال الدراما، حيث أنها قدمت مؤخرًا مسلسل “وبقينا اتنين”، ويُنتظر عرضه قريبًا، بالإضافة إلى مسلسل “عالم تاني” والفيلم “الملكة” الذي عُرض مؤخرًا.