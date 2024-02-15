الثاني المشهور “خالد سليم ومي سليم” .. لأول مره مسلسل السجل الاسود 2024 في رمضان

مسلسل السجل الاسود 2024 يجتمع الفنانان خالد سليم ومى سليم في مسلسل “السجل الأسود”، الذي يخرجه جميل جميل المغازى، والذي بدأت تصويره الأسبوع الماضي للعرض في شهر رمضان المقبل، يعتبر هذا العمل التعاون الرابع بين الثنائي في مجالات الدراما والسينما، حيث سبق لهما المشاركة سويًا في مسلسلين وفيلم وتضاف المفارقة أنهما من مواليد نفس اليوم، وهو 6 نوفمبر.

مسلسل السجل الاسود 2024

تعاون الثنائي مي سليم وخالد سليم لأول مرة في مسلسل “جبل الحلال” مع النجم الراحل محمود عبد العزيز، والذي عُرض في عام 2014، حيث شاركت مي في بطولته مع وفاء عامر، وطارق لطفي، وياسمين صبري، وكريم محمود عبد العزيز، وغيرهم من النجوم، وتولى الإخراج عادل أديب.

كما التقى الثنائي مي وخالد للمرة الثانية في فيلم “شكة دبوس” الذي عُرض في عام 2015، وقدما معًا بطولته إلى جانب محمد شاهين، ونسرين أمين، وسامية طرابلسي، وسامي مغاوري، ووائل عبد العزيز، ومن إخراج أحمد عبد الله صالح، وتأليف أيمن عبد الرحمن.

وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء الثالث بين الثنائي كان في مسلسل “اختيار اجباري” الذي عُرض في عام 2017، حيث قدمت مي دور زوجة خالد في الأحداث، وشارك في بطولته أحمد زاهر، وكريم فهمي، وإنجي المقدم، وهالة فاخر، وسلوى محمد علي، وفاطمة ناصر، وغيرهم من النجوم، وكان من إخراج المخرج التونسي مجدي السميري وتأليف حازم متولي.

أما مسلسل “السجل الأسود” فهو من تأليف ياسر بدوي وناصر طوبال، وإخراج جميل جميل المغازي، ويتمحور حول قصة اجتماعية تشويقية، ويشارك في بطولته خالد سليم، ومي سليم، وهالة فاخر، ومنذر رياحنة، ومحمد نجاتي، وحازم إيهاب، وأحمد عبد الله محمود، وعدد آخر من النجوم.