رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا “هنـــا” .. هتدفعها بنصف الثمن لو من أصحاب تكافل وكرامة 2024

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا يمكن لسكان شمال الدلتا الاستعلام عن فواتير الكهرباء بسهولة عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي الذي أنشأته شركة الكهرباء في تلك المنطقة لهذا الغرض، ويقدم التقرير التالي رابطًا للاستعلام عن فواتير الكهرباء في شمال الدلتا بالإضافة إلى شرح لطرق السداد.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا

يمكن للمواطنين في شمال الدلتا الاستعلام عن فواتير الكهرباء عبر الإنترنت من خلال الرابط التالي:

https://www.ndedco.gov.eg/billquery

عند زيارة الرابط، ستظهر صفحة تحتوي على عدة حقول يجب ملؤها. يجب على المستخدمين تحديد القطاع الخاص بهم، وهو المحافظة التي تقع فيها منازلهم أو أعمالهم، ثم يتعين عليهم اختيار الفرع المناسب، والذي يمكن العثور عليه في أعلى الفاتورة، بعد ذلك يجب إدخال رقم الاشتراك المؤلف من 10 أرقام، ثم النقر على زر “استعلام”. سيتم عرض الفاتورة المستحقة للمستخدم.

يمكن أيضًا للمواطنين الاستعلام عن فواتير الكهرباء في شمال الدلتا عن طريق الاتصال بخدمة العملاء على الرقم 121.

تقدم شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء العديد من الخدمات الإلكترونية، بما في ذلك الاستعلام عن الفواتير، وقراءة العدادات، وتقديم طلبات التركيب، وخدمات الشباك الواحد في المحافظات التابعة لها.

يمكن للمواطنين دفع فواتير الكهرباء في شمال الدلتا من خلال محصلي الفواتير الذين يزورون منازل المشتركين في بداية كل شهر لجمع الفواتير، وعلى الرغم من أن بعض شركات الكهرباء تسمح بسداد الفواتير عبر مواقعها الإلكترونية، فإن هذه الخدمة غير متاحة في منطقة شمال الدلتا، ومع ذلك يمكن للمواطنين سداد الفواتير عبر المحافظ الإلكترونية لشركات الهاتف المحمول ومن خلال ماكينات السحب الآلي في البنوك.