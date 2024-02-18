“خبر بمليون جنيه للشعب المصري “.. تعرف على طريقة صرف منحة العمالة الغير منتظمة + طريقة التسجيل في المنحة.. الحق قدم وخذلك الف جنيه..!!

يبحث الكثير من المواطنين المصرين المتقدمين في منحة العماله الغير منتظمة عن كيف يمكن الوصول إلى قائمة المقبولين في منحة العمالة غير المنتظمة في الجمهورية المصرية عبر الرابط المتاح على موقع وزارة القوى العاملة حيث يُمكن تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية الوطنية للاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بالمنحة بما في ذلك الأهلية وأسماء المستحقين لها لذلك وفي هذا المقال سوف نتعرف مع حضراتكم عن اخر الاخبار والتفاصيل التي تتعلق بهذا الخبر.

طريقة التسجيل برقم الهاتف

لكي تقوم بالتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة عليك اتباع الخطوات القادمة التي سوف نشرح لكم فيها طريقة التسجيل بأبسط الطرق

للوصول إلى خدمات وزارة القوى العاملة المصرية يُرجى الانتقال إلى موقع وزارة القوى العامله

بعد الوصول إلى صفحة تسجيل الدخول يُرجى إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة وكتابة كلمة المرور السرية ثم الضغط على زر تسجيل الدخول.

من ثم يُمكن اختيار العمالة الغير منتظمة من بين الاختبارات المُتاحة على الصفحة الرئيسية وتحديد المحافظات التي يتواجد فيها مقدم الطلب

بعد ذلك يُطلب إدخال رقم البطاقة القومية المكون من 14 رقم ومن ثم الضغط على زر الاستعلام لاستكمال العملية.

طريقة صرف المنحة