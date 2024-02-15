متى بداية صرف رواتب شهر فبراير 2024 ؟!! + قيمة الزيادة الجديدة لموظفين القطاع الحكومي والخاص

متى بداية صرف رواتب شهر فبراير 2024 أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة لمدة 5 أيام، تقدم الوزارة فرصة صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين في كل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها في الأيام التالية: الخميس، والأحد، والاثنين، والثلاثاء، والأربعاء، وذلك في الأيام 22، 25، 26، 27، و28 من الشهر ذاته، وفقًا لبيان سابق صادر عن الوزارة، تبدأ الوزارة في إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المعلنة في المنظومة المالية الإلكترونية، تم طلب من الجهات الإدارية إخطار العاملين بموعد بداية الصرف لتخفيف الزحام على ماكينات الصراف الآلي.

متى بداية صرف رواتب شهر فبراير 2024

حالياً، تتيح وزارة المالية صرف المتأخرات عن شهر يناير الماضي، حيث حددت أيام الخميس 8 فبراير، واليوم الأحد وغدًا الاثنين 11 و12 فبراير الحالي لصرف هذه المتأخرات.

أما بخصوص مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024، فقد حددت وزارة المالية تواريخ صرفها لموظفي الحكومة، من المقرر أن تشمل تطبيق حزمة زيادة المرتبات الجديدة أيام 21، و24، و25، و26، و27 من الشهر نفسه، بينما سيتم صرف المتأخرات عن شهر فبراير في الأيام 7، و10، و11 من الشهر ذاته.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه الأسبوع الماضي على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ حزمة إجراءات اجتماعية، تشمل رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% إلى 6 آلاف جنيه، وزيادة المرتبات بحد أدنى بين 1000 جنيه و1200 جنيه.