ادفعها حالًا “رابط سداد فاتورة الانترنت بالموبايل 2024” .. بدون دفع الزيادة الجديدة

رابط سداد فاتورة الانترنت بالموبايل 2024 أتاحت الشركة المصرية للاتصالات موقعًا إلكترونيًا يتيح للمواطنين الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي لعام 2024، يهدف ذلك إلى تلبية رغبة قطاع كبير من المواطنين في سداد الفواتير بسرعة لتجنب الغرامات، التي قد تتضمن تحويل الخط الأرضي لاستقبال فقط.

رابط سداد فاتورة الانترنت بالموبايل 2024

يمكن سداد الفاتورة ابتداءً من الخامس عشر من الشهر وبعد هذا التاريخ يتم فرض غرامة مالية أو تحويل الخط الأرضي إلى الاستقبال فقط. يتم سداد فاتورة الخط الأرضي كل 3 أشهر، وللاطلاع على فاتورة التليفون الأرضي ومعرفة الموعد الأخير لسدادها، يمكنك زيارة الرابط الرسمي لشركة المصرية للاتصالات، بالإضافة إلى ذلك، يمكن الاتصال بالرقم ١٩٧٧٧ للاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي عبر الهاتف، ويمكن استخدام هذا الرقم أيضًا لطرح أي استفسارات أو تقديم شكاوى.

للقيام بالاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير ٢٠٢٤، يمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة الرابط الإلكتروني الخاص بشركة المصرية للاتصالات .

. إدخال كود المنطقة الخاص بك.

إدخال رقم التليفون الأرضي الخاص بك.

النقر على أيقونة “إظهار قيمة الفواتير”.

بالنسبة لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير ٢٠٢٤، يمكن استخدام إحدى خدمات الدفع الإلكتروني المتاحة مثل “فوري، خدماتي، bee، البريد المصري، أمان، ومصاري”.

كما يمكن أيضًا سداد فواتير التليفون الأرضي على موقع الشركة المصرية للاتصالات من خلال زيارة الموقع الرسمي الخاص بالشركة من على هاتفك المحمول واتباع الخطوات بكل سهولة ويسر.