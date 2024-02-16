“رابط بوابة نتائجنا” الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي في العراق 2024 جميع المحافظات

الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي في العراق يبحث عنها كافة الطلاب، حيث يذكر أنه تم الانتهاء من أداء الامتحانات خلال الفترة الماضية، لهذا يتساءل جميع الطلاب وأولياء الأمور الآن عن موعد اعلان نتيجة السادس الاعداي، وقد أوضحت وزارة التربية العراقية عن إمكانية الاستعلام الإلكتروني عن النتيجة، وسوف نوضح كيفية الاستعلام من التالي تابعونا.

الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي في العراق

يستطيع جميع الطلاب الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي في العراق، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى موقع وزارة التربية العراقية الإلكتروني.

انقر على أيقونة الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي.

اختر المحافظة التابع لها من المحافظات الموجودة في القائمة.

اضغط على أيقونة تحميل النتائج.

انتظر حتى يتم تحميل النتائج ثم قم بالبحث عن اسم الطالب في الكشوفات التي تم تحميلها.

نتائج السادس الاعدادي في العراق

يذكر أنه انطلقت امتحانات الصف السادس الاعدادي في العراق من يوم الخميس الموافق 25 من شهر يناير الماضي وانتهت يوم 31 من نفس الشهر، ومن المقرر أن يستمر تصحيح الإجابات خلال أسبوعين من تاريخ الانتهاء من أداء الامتحانات، ولهذا ينتظر جميع الطلاب وأولياء الأمور النتيجة.

موعد الإعلان عن نتائج السادس الاعدادي في العراق

من المقرر أن يستمر تصحيح الإجابات لمدة أسبوعين متتاليين، ليتم رصد الدرجات بعد ذلك ورفعها على الموقع الإلكتروني الرسمي الذي خصصته الوزارة، حيث أوضحت وزارة التربية العراقية أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة، ليستطيع الطلاب الاستعلام الإلكتروني عن النتيجة.