“اعلان رسمي” ما هو موعد امتحانات البكالوريا بالجزائر … الديوان الوطني

تم التصريح من قبل وزارة التربية والتعليم بالجزائر عن موعد امتحان البكالوريا حيث انه سيتم القيام بالامتحانات من خلال لجان ويتم العمل على التاكد من كافة البيانات والعمل على كتابة استمارة الامتحانات ومن خلال مقالنا سنتعرف على ما هو موعد امتحانات البكالوريا بالجزائر.

التسجيل في امتحان البكالوريا والبيام 2024

قامت وزارة التربية والتعليم بالاعلان عن موعد التسجيل بامتحان البكالوريا والبيام التي بدات من اليوم حيث انه لابد من قيام الطلاب بالتأكد من البيانات الخاصة بهم ويتم القيام بالتعرف على طرق التصحيح:

لابد من القيام بإبلاغ مسؤولي المؤسسة التعليمية قبل يوم 15 فبراير.

يجب على المترشحين الأحرار قيام الإدارة التعليمية التابعة إليها بالكشف عن الخطأ الموجود في البيانات.

ما هي اهم خطوات مراجعة معلومات البكالوريا والبيام

حيث انه عند مراجعة البيانات الموجودة على الموقع، لابد من ان يتم القيام بالتالي:

الدخول إلى الموقع الرسمي.

ثم يتم القيام إدخال كافة البيانات المطلوبة.

بعد ذلك يتم النقر على زر الظهور.

يتم بعدها اكتشاف أي خطأ في البيانات ولابد من ان يتم القيام بتصحيح تلك البيانات.

كيفية الاطلاع على التسجيل في امتحان البكالوريا والبيام

صرحت وزارة التربية والتعليم عن انه يوجد عدد من المواقع الخاصة بامتحانات المترشحين والمتمدرسين حتى يتم التاكد من البيانات ويتم من خلال: