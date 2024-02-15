عشان تفوز بالمليون ريال يمني “تردد قناة السعيدة اليمنية 2024” تابع المسابقة في الموسم 6 مع مايا العبسي

مع اقتراب شهر رمضان المبارك يبحث الكثير من المواطنين في اليمن وجميع البلاد العربية عن تردد قناة السعيدة اليمنية 2024 حيث تعتبر قناة السعيدة اليمنية من أهم القنوات التي تعرض محتوى مميز خلال أيام شهر رمضان المبارك ، حيث تعتبر مسابقة طائر السعيدة من أهم المسابقات الرمضانية التي يتم عرضها عبر قناة السعيدة اليمنية بشكل يومي خلال شهر رمضان المبارك ، كما تعرض قناة السعيدة اليمنية مجموعة مميزة من المسلسلات الرمضانية بشكل مستمر خلال شهر رمضان القادم.

تردد قناة السعيدة اليمنية 2024

خلال السطور التالية نكشف عن تردد قناة السعيدة اليمنية عبر القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات ، حيث يمكنكم مشاهدة مجموعة مميزة وحصرية من البرامج الحوارية والثقافية المتنوعة والمميزة عبر شاشة قناة السعيدة اليمنية ، وتلبي قناة السعيدة اليمنية أذواق جميع المشاهدين في الوطن العربي ، كما تعرق قناة السعيدة اليمنية الكثير من المسلسلات خلال شهر رمضان المبارك وإليكم الآن تردد قناة السعيدة اليمنية.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11900

الاستقطاب : أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 5\6

القمر الصناعي : عرب سات.

التردد : 12187

الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5\6

موعد مسابقة طائر السعيدة 2024

بعد معرفة تردد قناة السعيدة اليمنية يمكنكم متابعة مسابقة طائر السعيدة والتي يتم إذاعتها خلال شهر رمضان المبارك 2024 يوميًا عبر شاشة قناة السعيدة اليمنية وتصل جوزاء المسابقة إلى مبالغ مالية كبيرة، وتشاهدون الحلقة الأولى من مسابقة طائر السعيدة يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 ويوافق الأول من شهر رمضان المبارك.