مسلسلات جديدة رمضانية لأول مره على “تردد قناة اون دراما 2024” .. نزلها حالًا

لمحبي المسلسلات والأعمال الدرامية، فإن قناة ON Drama تعتبر واحدة من أبرز القنوات الفضائية التي تتخصص في عرض المسلسلات الحصرية ذات العرض الأول وتتميز هذه القناة بعرض أهم الأعمال لأبرز نجوم الفن في مصر وتحظى بشعبية كبيرة خلال شهر رمضان.

تردد قناة اون دراما 2024

تتميز قناة أون دراما ببث محتواها على مدار اليوم بجودة عالية الوضوح والدقة حيث تسعى القناة دائما لتقديم أفضل تجربة مشاهدة لجمهورها تعتمد القناة على أحدث التقنيات ووسائل البث لضمان جودة عالية في عرض برامجها ومسلسلاتها.

تردد قناة اون دراما2024 على النايل سات:

التردد:11861

معامل الترميز:27500

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ:6/5

تتبوأ مسلسلات شهر رمضان

حيث تتميز بعرض مسلسلات حصرية لأبرز نجوم الدراما المصرية على شاشتها الخاصة من خلال صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أعلنت قناة أون عن قائمة مسلسلات رمضان 2024 التي ستعرض على القناة:

– مسلسل “صدفة” بطولة النجمة ريهام حجاج.

– مسلسل “المعلم” بطولة النجم مصطفى شعبان.

– مسلسل “صيد العقارب” بطولة النجمة غادة عبد الرازق.

– مسلسل “جودر” بطولة النجم ياسر جلال.

– مسلسل “إمبراطورية ميم” بطولة النجم خالد النبوي.

– مسلسل “مسار إجباري” بطولة النجم أحمد داش.

– مسلسل “الكبير أوي” الجزء الثامن بطولة النجم أحمد مكي.

تلك المسلسلات تمثل جزءا من تشكيلة البرامج المميزة التي تقدمها قناة أون دراما خلال شهر رمضان المبارك مما يجعلها وجهة أساسية لعشاق الدراما والمسلسلات.