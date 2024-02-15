نتائج الصف السادس الابتدائي العراق الدور الأول 2024 محافظة الكرخ 3 https://www.nataegna.com

أصبح الآن متاحًا رابط نتائج الصف السادس الابتدائي العراق 2024 بالاسم ورقم الجلوس على موقع وزارة التربية العراقية حيث أعلنت وزارة التربية العراقية نتائج الصف السادس الابتدائي في ثلاث محافظات اليوم الأربعاء 14 فبراير 2024 ويمكن الوصول إلى النتائج من خلال موقع الوزارة أو موقع نتائجنا بصيغة ملف pdf يضم اسم الطالب ومدرسته وسيتم ذكر رابط للحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي 2024 العراق في مقالنا هذا.

نتائج الصف السادس الابتدائي العراق

أعلنت وزارة التربية العراقية أن نتائج الدور الأول للصف السادس الابتدائي لعام 2024 ستكون متاحة على موقعها الإلكتروني الرسمي وفي المدارس المتنوعة وطالبت الوزارة الجهات المسؤولة عن عمليات التصحيح وتسجيل الدرجات بالتزام الدقة والموضوعية، وقد انطلقت هذه العمليات بعد اختتام الامتحانات، وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم نشر نتائج الدور التمهيدي للسادس الابتدائي 2024 في محافظات تربية الكرخ الثانية والثالثة والرصافة الثانية.

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي موقع نتائجنا

إذا كنت تريد معرفة نتائج الدور الأول للصف السادس الابتدائي التمهيدي لعام 2024 في كل محافظات العراق بصيغة بي دي اف، فعليك زيارة موقع نتائجنا الذي تحدده وزارة التربية والتعليم فهذا الموقع ينشر النتائج بشكل مستمر بعد أن تصبح رسمية وللحصول على النتائج، عليك اتباع هذه الخطوات:

اكتب اسم موقع نتائجنا في محرك البحث جوجل أو أدخل إليه من هنا.

اختر خانة نتائج السادس الابتدائي التمهيدي من الموقع.

انزل إلى أسفل الصفحة حتى تجد قائمة بأسماء المحافظات.

إذا كانت نتائج محافظتك متاحة، فقم بتنزيل ملف النتائج على جهازك.

نتائج السادس الابتدائي 2024 العراق

إذا كنت تريد معرفة نتائجك في الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي العراقي 2024 الدور الأول، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

افتح موقع وزارة التعليم العراقية على الإنترنت.

اختر خيار نتائج الامتحانات من القائمة.

أدخل اسمك ورقمك الخاص بالامتحان في الحقول المطلوبة.

اضغط على المحافظة التي تنتمي إليها.

انقر على رمز البحث لعرض نتائجك.

ستظهر نتائجك في ملفات PDF يمكنك تنزيلها وحفظها على جهازك.

استخدم خاصية البحث في ملف PDF للعثور على اسمك بسرعة.