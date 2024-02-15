هتسددها حالًا من غير ما تدفع الزيادة الجديدة “الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي 2024” بالرقم القومي

الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي يبقى 3 أيام فقط على الموعد النهائي لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024، قبل أن يتم تحويل الخدمة للاستقبال فقط للعملاء الذين لم يسددوا الفاتورة.

الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي

حددت الشركة المصرية للاتصالات، “وي”، يوم 14 فبراير كآخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024، وفي حال عدم السداد، سيتم تحويل خطوط غير المسددين لخدمة الاستقبال فقط لحين سداد الفاتورة.

وأصدرت الشركة المصرية للاتصالات يوم 15 يناير فواتير التليفون الأرضي لشهر يناير 2024، مستندة إلى أشهر الاستخدام من أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023، للعملاء الذين لم يتم تحويلهم لباقات الدفع المسبق للخط الأرضي.

هناك عدة طرق يمكن لعملاء الشركة المصرية للاتصالات استخدامها للاطلاع على فاتورة التليفون الأرضي ربع السنوية بخطوات بسيطة.

الموقع الرسمي: يمكن للعملاء التعرف على قيمة فاتورة يناير 2024 الربع سنوية من خلال الموقع الرسمي للشركة بعد تسجيل حساب على الموقع واستخدام رقم الهاتف الأرضي.

الرقم المختصر: يمكن لعملاء الفاتورة الربع السنوية للهاتف الأرضي معرفة قيمة الفاتورة من خلال الاتصال بالرقم المختصر 19777، وتسجيل رقم الهاتف الأرضي لتظهر بعد ذلك قيمة الفاتورة.

وقامت الشركة المصرية للاتصالات بتحويل عدد من عملاء الهاتف الأرضي إلى نظام الدفع المسبق بدلاً من الفواتير منذ منتصف العام الماضي، ومن المتوقع الانتهاء من تحويل كافة عملاء الخط الأرضي لنظام الدفع المسبق خلال العام الجاري.

تتيح الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق لسداد فاتورة التليفون الأرضي، بما في ذلك الموقع الرسمي للشركة وشركات الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى تطبيق الشركة للهواتف الذكية “ماي واي”.

يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024 عبر الدفع الإلكتروني عبر موقع الشركة، مراكز الشركة المصرية للاتصالات WE (السنترالات)، ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي، ماكينات شركة مصاري، مكاتب البريد، وخدمات الدفع الإلكتروني المختلفة مثل فودافون كاش، فوري، اتصالات كاش، أورنج كاش، وي باي، شركة سداد، Bee، خدماتي، أمان، والأهلي ممكن.

تتيح الشركة فترة من الوقت للمستخدمين لسداد الفاتورة بدون غرامات حتى 14 فبراير، ومن ثم يتم تحويل الخدمة للاستقبال فقط لغير المسددين حتى 14 مارس، وفي حال عدم السداد، سيتم قطع الخدمة وتفعيل غرامات مالية. تبدأ قيمة الغرامة من 10 جنيهات أو نسبة 1.5% من قيمة الاشتراك، بحد أقصى 11 شهراً، ولا تتم إضافة رسوم بعد هذه الفترة.