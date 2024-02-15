مبروك عليكم الزيادة الجديدة يا موظفين.. متى موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 وزارة المالية وقرار مجلس النواب

لم يتبق سوى أيام قليلة على صرف مرتبات الموظفين لشهر مارس بالزيادة الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ليحصل عليها جميع العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة، حتى أن هذه الزيادات تأتي ضمن قرارات الحزمة التي تحافظ على الحماية الوطنية للمواطن في ظل الأزمة الاقتصادية التي يُعاني منها العديد من الدول.ز

موعد صرف مرتبات الموظفين بالزيادة

وأشارت وزارة المالية، إلى أن صرف مرتبات الموظفين بالزيادة الجديدة يكون لشهر مارس 2024، وهو الموافق 21 من شهر فبراير 2024، فضلاً عن أن هذه الزيادة لاقت إقبالاً كبيرًا في الفترة الأخيرة تزامنًا مع الارتفاع الكبير التي تشهده الأسعار، إضافة إلى أن الدولة حريصة على دعم كافة المواطنين عبر توفير الدعم وهذه الزيادة لهم بما يسمح لهم في الحصول على حياة كريمة وملائمة لجميع الموظفين والعاملين في الدولة.

تطبيق العلاوة الدورية لعام 2024

وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب على صرف العلاوة الدورية المستحقة لجميع المخاطبين ضمن أحكام قانون الخدمة المدنية وفقًا للقانون رقم 81 لعام 2016، وهي زيادة بلغت قيمتها 10% في 29 من شهر فبراير 2024، على أن يتم استحقاقها يوم 1 من شهر مارس 2024، وذلك بدلاً من الموعد الرسمي والأصلي المنوط استحقاقها فيه وهو يوم 1 يوليو 2024، على أن يحصل عليها جميع المعنيين بهذه الزيادة.