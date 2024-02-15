استقبل حالًا “تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد للأطفال” .. متاحة على جميع الأقمار الصناعية

تردد قناة طيور الجنة في عالم البث التلفزيوني، تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من الوجهات الرائدة التي تلبي تطلعات الأطفال وتلهمهم ببرامجها المميزة والمسلية، تعتبر هذه القناة منصة مميزة تجمع بين الترفيه والتعليم، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والأناشيد والرسوم المتحركة التي تعزز من تنمية قدرات ومهارات الأطفال بطريقة مشوقة ومسلية، ومن خلال ترددها، تصبح قناة طيور الجنة مصدرًا مفضلًا للعائلات لتقديم تجارب ترفيهية تعليمية ممتعة لأطفالهم، مما يجعلها وجهة لا غنى عنها في عالم الترفيه الهادف للصغار.

تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد

قناة طيور الجنة هي قناة تلفزيونية متخصصة في بث البرامج الترفيهية والتعليمية للأطفال في العالم العربي، تأسست القناة في العام 2008 وسرعان ما أصبحت واحدة من الوجهات الرئيسية للأسر والأطفال، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية، بما في ذلك الرسوم المتحركة، والأناشيد، والمسلسلات الهادفة، والبرامج التعليمية.

تتميز قناة طيور الجنة بمحتوى متعلم وممتع في الوقت نفسه، حيث تسعى لتوفير بيئة تعليمية إيجابية ومحفزة تساعد الأطفال على تطوير مهاراتهم واكتساب معرفة جديدة بطريقة مشوقة ومسلية، بالإضافة إلى ذلك، تحرص القناة على تقديم محتوى يحترم قيم وثقافة الأسرة العربية، مما يجعلها اختيارًا مفضلًا للعديد من العائلات.

تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من القنوات القليلة التي تضمن ترفيهًا آمنًا ومفيدًا للأطفال، وتساهم في تشجيعهم على استكشاف العالم وتعلم القيم الإيجابية من خلال مشاهدتها.

تردد قناة طيور الجنة

تفاصيل الترددات الجديدة للقناة على القمر الصناعي النايل سات، العرب سات، والهوت بيرد كما يلي:

تردد القناة عبر النايل سات:

التردد: 11274 ميجاهرتز.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

تردد القناة عبر العرب سات:

التردد: 11310 ميجاهرتز.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد القناة عبر الهوت بيرد: