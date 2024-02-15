ظهرت الآن … رابط نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي العراق 2024 موقع نتائجنا

يهتم الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بالتعرف على النتائج السادس التمهيدى والتي يتمكننا البحث عنها بموقع وزارة التربية العراقية وهي من المراحل المهمة والفاصلة في العراق ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي.

نتائج السادس التمهيدي في العراق

أعلنت وزارة التربية عن انه تم اقتراب ظهور نتائج السادس الابتدائي التمهيدي لعام 2024 ويمكننا ان نقوم بالاستعلام عن النتائج باستخدام الرقم الامتحاني من خلال الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية لشكل الكتروني لتوفير الوقت وانه يتم القيام بعمليات التصحيح وتم التدقيق وتجميع الدرجات حتى يسهل الحصول على النتيجة بدل من الذهاب للمدرسة.

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رابط نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي

تم الانتهاء من أعمال التصحيح التي تقوم بها الوزارة في جميع محافظات العراق في يوم الرابع عشر من فبراير الجاري وانه سيقوم بالإعلان عنها بشكل تدريجي في كل المحافظات ومنها محافظة الانبار والرصافة 2 والكرخ 2 وصلاح الدين ويسهل ان نقوم ب عنها من خلال موقع نتائجنا أو موقع وزارة التربية العراقية.

كيفية استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024

حددت وزارة التربية العراقية انه عند القيام بالاستعلام عن النتائج انه يتم القيام بمجموعة من الخطوات التي لابد من أن يقوم الطلاب والطالبات والتي من بينها: