“تحذييير للمواطنين” الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن الطقس وانتهاء الأمطار في المحافظات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية موعد تحسن حالة الطقس وانتهاء فرص هطول الأمطار التي تشهدها البلاد في كافة أنحاء الجمهورية في الفترة الأخيرة والتي تكون غزيرة ورعدية أيضا في بعض الأحيان، وأشارت كذلك خريطة التنبؤات الجوية في جمهورية مصر العربية إلى أنه من المحتمل أن الأيام المقبلة سوف تشهد اعتدال في حالة الطقس في كافة أنحاء البلاد.

موعد تحسن حالة الطقس

نجد العديد من الأشخاص يبحثون في الوقت الحالي عن موعد تحسن حالة الطقس، حيث يرغبون في معرفة حالة الطقس في الأيام المقبلة، وكان الرد على هؤلاء الأشخاص كالتالي:

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المحتمل أن اليوم الجمعة الموافق 16 من شهر فبراير سوف يشهد تحسن في الأحوال الجوية، وانتهاء فرص هطول الأمطار في أغلب أنحاء البلاد في جمهورية مصر العربية.

ومن المتوقع أيضا أن غدا يوم الجمعة يعود مجددا ظهور الشبورة المائية لتكون كثيفة في بعض الأحيان من الساعة الرابعة حتى الساعة التاسعة صباحا على العديد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة أيضا من المسطحات المائية المؤدية إلى مناطق داخل القاهرة الكبرى والوجه البحري وأيضا السواحل الشمالية ومدن القناة، وأيضا وسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة في مصر اليوم الجمعة

قامت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في جمهورية مصر العربية بالتوضيح للمواطنين المصريين حالة طقس اليوم الجمعة الموافق 16 من شهر فبراير لعام 2024، وكان هذا كالتالي: