تسهيًلا لسائقي الأجرة “خطوات دفع مخالفات المرور” بنصف الثمن بمناسبة شهر رمضان

خطوات دفع مخالفات المرور قامت الجهات الحكومية بتوفير خدمة سداد مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة ومنصة مصر الرقمية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ خطة التحول الرقمي وتحسين توفير الخدمات للمواطنين، يأتي هذا الإجراء في إطار مبادرة لتحسين وتيسير الخدمات المرورية، والتي تشمل تجديد رخص السياقة واستبدال الرخص المفقودة أو التالفة، بالإضافة إلى الاستعلام عن المخالفات المرورية والعديد من الخدمات الأخرى التي تقدم عبر الوسائط الرقمية لتسهيل وتسريع الإجراءات الإدارية للمواطنين.

خطوات دفع مخالفات المرور

يمكنك دفع مخالفات المرور بسهولة ويسر عبر موقع النيابة العامة أو منصة مصر الرقمية باتباع الخطوات التالية:

لدفع المخالفات عبر موقع النيابة العامة:

قم بالدخول إلى موقع النيابة العامة من الرابط المتاح.

من الرابط المتاح. اختر الأيقونة المخصصة لخدمات المرور.

قم بإدخال بيانات توصيل الشهادة بدقة في الحقل المخصص.

أرسل الطلب لتظهر تفاصيل السداد.

حدد طريقة الدفع المفضلة لديك، سواء ببطاقة فيزا أو غيرها، ثم قم بإدخال بيانات البطاقة.

أكمل الاستمارة التفصيلية ببيانات السيارة التي تريد دفع المخالفات عنها، ثم أرسلها.

لدفع المخالفات عبر منصة مصر الرقمية:

قم بزيارة منصة مصر الرقمية من الرابط المتاح.

من الرابط المتاح. اختر الأيقونة المخصصة لخدمات المرور واضغط على “مركباتي”.

قم بتسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف وكلمة المرور الخاصة بحسابك على منصة مصر الرقمية.

اختر الخدمة المتعلقة بسداد مخالفات المرور.

قم بإدخال بيانات السيارة التي ترغب في دفع المخالفات عنها.

اختر طريقة الدفع وأدخل بيانات البطاقة الخاصة بك، ثم اضغط على “سداد”.

بهذه الطرق يمكنك دفع المخالفات المرورية بسرعة وسهولة عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب البريد أو الانتظار في الطوابير.