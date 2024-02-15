جاهزين ولا لسه ” تحديد موعد بداية امتحانات الترم الثاني 2024″ للاعدادية والابتدائي

إليك كل التفاصيل عن موعد بداية امتحانات الترم الثاني حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد امتحانات الترم الثاني لعام 2024، حيث تشمل صفوف النقل في جميع المراحل التعليمية والشهادة الإعدادية، وأيضًا امتحانات نهاية العام للدبلومات الفنية والثانوية العامة.

موعد بداية امتحانات الترم الثاني

امتحانات النقل والشهادة الإعدادية: ستكون الامتحانات متاحة لجميع المراحل التعليمية من الابتدائية والاعدادية حتى الثانوية، ويخصص الأسبوع الأخير من الدراسة في المدارس لفترة المراجعة.

امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة: تبدأ امتحانات إتمام شهادة الدبلومات الفنية في السبت، 1 يونيو 2024، وتنطلق امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة في المدارس الرسمية في السبت، 15 يونيو 2024.

بداية الفصل الدراسي الثاني

في بداية يوم الاثنين، الموافق 10 فبراير، شهدنا انطلاق الفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف الدراسية، يمتد هذا الفصل لغاية نهاية يوم الخميس، 30 مايو 2024، حيث يتاح للطلاب فترة زمنية مهمة لاستكمال المنهج الدراسي وتحقيق الأهداف التعليمية، تلك الفترة تشكل فرصة للتعلم والتطور الأكاديمي، مع التركيز على المراجعة والاستعداد الجيد للاختبارات النهائية.

ملاحظات هامة

تمتد فترة الفصل الدراسي الثاني لمدة 96 يوم، ويلاحظ أن هذا الحساب يتم بعد استبعاد أيام الجمعة والإجازات الرسمية، يتيح ذلك للطلاب والمعلمين الاستفادة القصوى من الوقت الدراسي لتحقيق الأهداف التعليمية المرسومة، تعد فترة امتحانات الفصلين الدراسيين جزء لا يتجزأ من أيام الدراسة الفعلية، وتحسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيا، مما يعكس الأهمية الكبيرة الملحة للامتحانات كعنصر حاسم في تقييم وفهم أداء الطلاب.

تجهيز المديريات التعليمية

بعد معرفة موعد بداية امتحانات الترم الثاني قامت المديريات التعليمية حاليًا بالتجهيز لامتحانات الترم الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، يتم ذلك وفقًا للجداول المعلنة وتوجيهات وزارة التربية والتعليم، مما يسهم في تأمين بيئة فعالة للامتحانات وضمان نجاح عملية التقييم الشاملة، يعكس هذا الاستعداد الدؤوب التزام المؤسسات التعليمية بتحقيق جودة التعليم ونجاح الطلاب في مسيرتهم الدراسية.