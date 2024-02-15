خراب مستعجل على التجار.. ارتفاع جديد في أسعار السجائر اليوم في جميع السوبر ماركت والاسواق

شهدت أسعار السجائر اليوم في مصر ارتفاعًا جديدًا، وذلك بدءًا من الأسبوع الحالي، إذ أعلنت شركة المنصور الدولية لتوزيع السجائر عن زيادة أسعار منتجاتها بقيمة تتراوح من 2 جنيه وحتى 10 جنيهات، وجاءت هذه الزيادة بعد يومين من قيام شركة «فيليب موريس مصر» برفع أسعار جميع منتجاتها من التبغ المٌسخن، والسجائر التقليدية من العلامات التجارية «Merit- Marlboro- L&M» بأنواعها، فتعرف على أسعار اليوم في السطور الآتية.

أسعار السجائر اليوم

تُعد الزيادة في أسعار السجائر اليوم هي الثانية خلال عام 2024، إذ سبق وأن رفعت شركات السجائر أسعار منتجاتها في شهر يناير الماضي، وتأتي هذه الزيادات في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام، وزيادة تكاليف الإنتاج، مما سبب عبء كبير على المدخنين، وشجعهم على الإقلاع عن التدخين، وبحسب إحصائيات وزارة الصحة المصرية، يُقدر عدد المدخنين في مصر بنحو 20 مليون شخص، وتكون بذلك من أكثر الدول استهلاكًا للسجائر في العالم.

تفاصيل الزيادة وتأثيرها على السوق

زادت أسعار منتجات شركة المنصور الدولية لتوزيع السجائر بمقدار 2 جنيه، و10 جنيهات على أنواع سجائر دافيدوف، تايم، ومانشيستر، وطُبقت هذه الزيادة الجديدة اعتبارًا من يوم الأربعاء 14 فبراير 2024، كما ارتفعت أسعار سجائر وينستون بين 5 و7 جنيهات في مختلف المحلات التجارية بالأسواق المصرية، وأكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر، عدم وجود زيادة في أسعار السجائر الشعبية، موضحًا أنه في حال حدوث أي زيادة، فلن تزيد عن 30 جنيهًا.

وفيما يلي قائمة بأسعار سجائر وينستون الجديدة:

وينستون أحمر: 50 جنيهًا بدلاً من 43 جنيهًا.

وينستون أزرق: 50 جنيهًا بدلاً من 43 جنيهًا.

وينستون سيلفر: 50 جنيهًا بدلاً من 43 جنيهًا.

وينستون كاستر: 50 جنيهًا بدلاً من 43 جنيهًا.

وينستون توت: 52 جنيهًا بدلاً من 45 جنيهًا.

وجاءت قيمة الزيادة الجديدة في شركة المنصور الدولية، كالتالي:

دافيدوف (كلاسيك / جولد / وايت / سليمز): 84 جنيهًا مصريًا.

تايم (أحمر / أزرق / سيلفر): 44 جنيهًا مصريًا.

مانشستر (رویال / ريسيرف / سفير): 39 جنيهًا مصريًا.

أما أسعار السجائر الأجنبية الجديدة، فجاءت كالتالي: