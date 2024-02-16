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“هنقبض امتى؟؟” موعد صرف مرتبات الموظفين بالزيادة الجديدة 2024 وما هو جدول صرف رواتب شهر فبراير
يبحث موظفي الدولة في الآونة الأخيرة بكثرة عبر محركات البحث عن حقيقة زيادة المرتبات ومتى يكون موعدها المحدد من قبل الجهات المختصة لذلك، وذلك بالتزامن مع إعلان رئيس الجمهورية عن زيادة الحد الأدنى للأجور لكافة الموظفين في القطاع الحكومي في جمهورية مصر العربية.
موعد صرف مرتبات الموظفين بالزيادة الجديدة
يبحث العديد من الموظفين في القطاع الحكومي في الوقت الحالي عن موعد صرف مرتبات الموظفين بالزيادة الجديدة، وكان الرد على هؤلاء الأشخاص من قبل الجهات المختصة كالتالي:
- من المقرر من قبل الجهات المعنية أنه سوف يتم صرف الرواتب الخاصة بالموظفين في القطاع الحكومي بالزيادة الجديدة ابتداءا من يوم الخميس في الأسبوع القادم الذي يوافق يوم 22 من شهر فبراير.
- وسوف يستمر صرف الرواتب لهؤلاء الموظفين لمدة لا تقل عن خمسة أيام، ويكون صرف الرواتب بالزيادة الجديدة المقررة من رئيس الجمهورية لتكون بنسبة تبلغ 50%، وكحد أدنى تصل إلى 6000 جنيه مصري.
- ويكون آخر أيام صرف هذه الرواتب هو يوم الأربعاء القادم الذي يوافق يوم 28 من شهر فبراير لعام 2024، والذي يوافق أيضا 18 من شهر شعبان 1445.
- وتكون هذه الزيادة للأشخاص ابتداءا من 1000 جنيه إلى 1200 جنيه طبقا للدرجة الوظيفية.
جدول صرف مرتبات فبراير 2024
فيما يتعلق بجدول صرف مرتبات شهر فبراير لعام 2024، والذي من المقرر من قبل رئيس الجمهورية أن يكون بالزيادة الجديدة، سيكون على النحو الآتي:
- سوف يتم صرف راتب شهر فبراير للمواطن الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها نحو حوالي 12.200 جنيه مصري.
- كما يحصل المواطن على راتب شهر فبراير للدرجة العالية على 10.200 جنيه مصري.
- ويحصل الفرد درجة المدير العام لراتب شهر فبراير لنحو حوالي 9200 جنيه مصري.
- يحصل المواطن أيضا على الراتب الخاص بشهر فبراير للدرجة الأولى على مبلغ يكون قيمته 8200 جنيه مصري.
- يحصل أيضا المواطن المرتب الخاص بشهر فبراير للدرجة الثانية لنحو حوالي 8000 جنيه.
- ولكن المواطن الدرجة الثالثة يحصل على راتب شهر فبراير لمبلغ يصل إلى 7500 جنيه.
- يكون راتب المواطن الدرجة الرابعة لنحو حوالي 7000 جنيه مصري.
- ولكن المواطن المصري الموظف الدرجة الخامسة يتم صرف الراتب الخاص به لشهر فبراير على 6500 جنيه مصري.
- بينما يكون راتب المواطن الدرجة السادسة لشهر فبراير الحالي لنحو حوالي 6000 جنيه مصري.