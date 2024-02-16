“هنقبض امتى؟؟” موعد صرف مرتبات الموظفين بالزيادة الجديدة 2024 وما هو جدول صرف رواتب شهر فبراير

يبحث موظفي الدولة في الآونة الأخيرة بكثرة عبر محركات البحث عن حقيقة زيادة المرتبات ومتى يكون موعدها المحدد من قبل الجهات المختصة لذلك، وذلك بالتزامن مع إعلان رئيس الجمهورية عن زيادة الحد الأدنى للأجور لكافة الموظفين في القطاع الحكومي في جمهورية مصر العربية.

موعد صرف مرتبات الموظفين بالزيادة الجديدة

يبحث العديد من الموظفين في القطاع الحكومي في الوقت الحالي عن موعد صرف مرتبات الموظفين بالزيادة الجديدة، وكان الرد على هؤلاء الأشخاص من قبل الجهات المختصة كالتالي:

من المقرر من قبل الجهات المعنية أنه سوف يتم صرف الرواتب الخاصة بالموظفين في القطاع الحكومي بالزيادة الجديدة ابتداءا من يوم الخميس في الأسبوع القادم الذي يوافق يوم 22 من شهر فبراير.

وسوف يستمر صرف الرواتب لهؤلاء الموظفين لمدة لا تقل عن خمسة أيام، ويكون صرف الرواتب بالزيادة الجديدة المقررة من رئيس الجمهورية لتكون بنسبة تبلغ 50%، وكحد أدنى تصل إلى 6000 جنيه مصري.

ويكون آخر أيام صرف هذه الرواتب هو يوم الأربعاء القادم الذي يوافق يوم 28 من شهر فبراير لعام 2024، والذي يوافق أيضا 18 من شهر شعبان 1445.

وتكون هذه الزيادة للأشخاص ابتداءا من 1000 جنيه إلى 1200 جنيه طبقا للدرجة الوظيفية.

جدول صرف مرتبات فبراير 2024

فيما يتعلق بجدول صرف مرتبات شهر فبراير لعام 2024، والذي من المقرر من قبل رئيس الجمهورية أن يكون بالزيادة الجديدة، سيكون على النحو الآتي: