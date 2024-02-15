مبارك عليكم … ظهرت نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي للعام الدراسي 2024 محافظة صلاح الدين

في بيان صحفي حديث، أفادت وزارة التربية العراقية بأنها أصدرت نتائج السادس الابتدائي التمهيدي لعدد من المحافظات منها محافظة صلاح الدين وينتظر العديد من الطلاب معرفة نتائجهم بفارغ الصبر، وأوضحت الوزارة أنها تجري حالياً عمليات التصحيح اللازمة وسوف تنشر النتائج لباقي المحافظات بعد الانتهاء منها، وأشار المتحدث باسم وزارة التربية العراقية إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لإتمام نتائج السادس الابتدائي التمهيدي لعموم المحافظات للعام الدراسي الجديد 2024 قبل بدء شهر رمضان المبارك ويشهد طلاب هذه المرحلة التعليمية توتراً كبيراً في انتظار النتائج.

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024 محافظة صلاح الدين

لمعرفة نتائج الدور التمهيدي للعام الدراسي 2024، يمكن لطلاب الصف السادس الابتدائي المسجلين اتباع الخطوات الآتية.

الولوج إلى الموقع الرسمي نتائجنا من هنا.

ثم النقر على خانة (نتائج الصف السادس الابتدائي).

بعد ذلك يختار الطالب المحافظة التي ينتمي إليها.

ثم يحدد (العام الدراسي).

يضغط على رمز تنزيل النتيجة لتحميلها بصيغة pdf على جهازه الشخصي ليطلع عليها.

نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 محافظة صلاح الدين عبر موقع الوزارة

للحصول على نتائج السادس الابتدائي لمحافظة صلاح الدين الدور التمهيدي للعام الدراسي 2024، يمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية من وزارة التربية العراقية: