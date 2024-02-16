قبل ما تشتري… قائمة أسعار ياميش رمضان في الأسواق 2024 وسعر المكسرات في الأسواق قبل الشهر الكريم

في الآونة الأخيرة ازدادت عملية البحث من قبل العديد من الأشخاص عن أسعار ياميش شهر رمضان، حيث يتم شراء جميع مستلزمات الشهر المبارك وتخزينها، ويعد الياميش هو جزء أساسي في المزيد من الأطباق على السفرة طوال أيام شهر رمضان المبارك، ولكن في الفترة الأخيرة ازدادت أسعار الياميش بشكل مبالغ فيه مقارنة بالعام الماضي، وهذا يرجع لارتفاع الأسعار لجميع أنواع السلع المتنوعة والمختلفة، وعدم توفر العديد منها.

اسعار ياميش رمضان في الاسواق

يتساءل بعض المواطنين في الوقت الحالي عن اسعار ياميش رمضان في الأسواق، وذلك بالتزامن مع اقتراب الشهر المبارك، حيث يعتبر الياميش من أهم وأبرز الأشياء التي يهتم بها الجميع ويحرصون على شراؤه بشكل دائم، وجاءت الأسعار كالتالي:

أصبح سعر كيلو المكسرات المشكل ب 203 جنيه مصري.

ولكن بلغ سعر المكسرات المشكل وزن 300 جرام نحو حوالي 185 جنيه مصري.

بينما وصل سعر المكسرات المشكل الاورجانيك وزن 100 جرام نحو حوالي 67 جنيه مصري.

سعر المكسرات المحمصة اكسترا التي يبلغ وزنها ربع كيلو تبلغ نحو حوالي 228 جنيه مصري.

سعر جوز الهند وزن 100 جرام يصل سعره نحو حوالي 31 جنيه مصري.

يسجل الزبيب في أسعار اليوم بين 80 جنيه وذلك للنوع السوري إلى 250 جنيه للنوع الإيراني.

يبلغ سعر التين المجفف ما بين 60 جنيه إلى 150 جنيه للكيلو الواحد.

ولكن يصل سعر قمر الدين نحو 25 إلى 30 جنيه للكيلو الواحد.

سعر المشمش يصل لنحو حوالي 149 جنيه مصري.

سعر الخوخ المجفف يصل ما بين 50 جنيه إلى 120 للكيلو الواحد.

وصل سعر القراصيا إلى 40 جنيه مصري النوع العادي، ولكن وصل سعر الكيلو المنزوع النوى إلى 120 جنيه.

أسعار مكسرات رمضان 2024

هناك العديد من الأسعار الجديدة التي تم تحديدها للمكسرات الخاصة بشهر رمضان المبارك، وجاءت هذه الأسعار كالتالي: